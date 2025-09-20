Pensaron que habían vandalizado un sitio histórico pero eran antiguos petroglifos

En el lugar también encontraron un antiguo mortero y restos de una vasija. Ahora trabaja la Dirección de Patrimonio local para tener más conclusiones sobre el hallazgo.

Luego del resonante caso de dos turistas de Carlos Casares que dañaron con inscripciones dos rocas de un un sitio histórico de Mendoza, decisión por la cual fueron condenados a hacer trabajo comunitario, otro presunto caso en San Juan desató una serie de denuncias. Sin embargo, no era lo que creían.

Los numerosos reclamos se volcaron en las redes sociales. Allí denunciaban que había una roca ubicada en la Ruta Provincial N° 406 a la altura de la zona de Tamberías, en el municipio de Calingasta, que tenía una serie de inscripciones.

Al lugar llegaron efectivos de la Gendarmería Nacional, específicamente del Escuadrón 26 "Barreal". Constataron las inscripciones, pero pudieron determinar que no se trata de un acto vandálico sino de un registro de los antepasados: eran petroglifos. De hecho, en el lugar también hallaron morteros de roca y restos de vasijas históricas.

petroglifos san juan 3 La piedra con petroglifos en Calingasta. Gendarmería

Los gendarmes se comunicaron con el fiscal federal de San Juan, quien le dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia. En comunicación con los profesionales de ese organismo, coordinaron una visita al lugar para realizar el relevamiento del estado del patrimonio y tomar muestras fotográficas de los petroglifos.