Video: violenta pelea entre estudiantes libertarios y peronistas de la UBA por pintadas políticas

El hecho sucedió en la Facultad de Derecho de la UBA , a partir de unas pintadas realizadas por estudiantes libertarios sobre afiches de Eva y Juan Perón que se encontraban en las paredes de la universidad. Esto derivó en el enojo de estudiantes peronistas y terminó en una pelea entre ambos grupos.

Los estudiantes universitarios partidarios de Javier Milei no solo fueron acusados de estas pintadas, sino también de vandalizar una mesa partidaria. Lo que comenzó con algunos empujones y gritos, como puede observarse en un video, escaló hasta convertirse en una disputa entre ambos sectores .

La disputa se trasladó al hall de la facultad, donde luego se sumó otro grupo, lo que provocó que la confrontación, que parecía haberse calmado, volviera a intensificarse.

Por parte de la agrupación "Somos Libres", que fue la que realizó las pintadas, ya habían denunciado anteriormente ataques en su contra y escraches, en los que varios de sus afiches aparecieron con grafitis con frases como "aguante Cristina K" y "gorilas".

La repercusión política de la pelea

Quien se pronunció después de este lamentable hecho en la UBA fue la diputada por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, que repudió la situación.

"Ayer fueron piedras contra el presidente @JMilei, hoy piñas y golpes a militantes libertarios en la facultad. Los kirchneristas fueron, son y serán violentos. Todo mi apoyo a los chicos de @SomosLibresUBA que fueron agredidos por estos delincuentes. NO NOS VAN A FRENAR", posteó en su cuenta de X.