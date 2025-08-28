El Gobierno responsabilizó a la UBA por la pelea de militantes libertarios y peronistas

Tras la pelea de militantes libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA, el Ministerio de Capital Humano difundió un contundente comunicado.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtió este jueves en escenario de un enfrentamiento entre estudiantes militantes libertarios y peronistas.

La Facultad de Derecho de la UBA se convirtió este jueves en escenario de un enfrentamiento entre estudiantes militantes libertarios y peronistas, a raíz de pintadas sobre afiches con imágenes de Eva y Juan Perón. Lo que comenzó con algunos empujones y gritos escaló rápidamente a una disputa física, registrada en un video que circula en redes.

Los militantes de la agrupación "Somos Libres", vinculados al espacio de Javier Milei, fueron acusados de realizar las pintadas y de vandalizar una mesa partidaria. Según denuncias previas de la propia agrupación, sus afiches habían sido atacados con grafitis que contenían mensajes como “aguante Cristina K” y “gorilas”. La confrontación se trasladó al hall de la facultad, sumándose más estudiantes y aumentando la intensidad del conflicto.

Ante la difusión del hecho, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, en el que recordó que la seguridad y la integridad física de los estudiantes dentro de los establecimientos universitarios es responsabilidad de los rectores, en el marco de la autonomía universitaria.

El comunicado puntualiza que, según la Ley de Educación Superior, artículo 31, las autoridades de cada casa de estudios son quienes pueden solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad y garantizar el normal funcionamiento de la universidad.

La Subsecretaría indicó que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de la UBA para evaluar la situación y brindar acompañamiento ante estos hechos.