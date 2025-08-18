La estación de tren que puede cambiar tu viaje diario: dónde iría y qué resolvería

En Buenos Aires, moverse bien no es un lujo. Es la diferencia entre llegar descansado o correr a último momento. En ese contexto aparece una idea que gana terreno: construir una estación de tren entre Retiro y la Facultad de Derecho de la UBA , en predios que aún dependen de la Nación.

No sería un andén más. Apunta a funcionar como un punto de cruce donde confluyan las líneas Mitre, Belgrano Norte y San Martín, con enlace directo a la línea H y a varias líneas de colectivos. El foco es claro: aliviar la presión de Retiro, ordenar los flujos y ofrecer combinaciones más simples. También sumar integración urbana en un sector que reúne oficinas, facultades, parques y barrios con necesidades distintas.

La propuesta pone el acento en la intermodalidad. Menos vueltas. Menos incertidumbre. Más minutos libres para lo que realmente importa. Ese es el valor que los usuarios perciben al final del día.

Para definir criterios, la Ciudad impulsó un concurso de ideas junto con la Sociedad Central de Arquitectos y FADEA. Hubo más de sesenta propuestas. El esquema ganador sostiene una planta baja abierta, funcional y de mantenimiento sencillo. En ese nivel se ubican boleterías, locales de apoyo, sanitarios, ascensores, escaleras mecánicas y molinetes.

La apuesta es lograr recorridos claros y accesibles, con andenes a la vista. Un rasgo distintivo es el paso peatonal elevado hacia el Barrio 31. No solo suma seguridad. Se privilegia la lectura rápida de los espacios y la accesibilidad universal.

El plan de etapas debe contemplar obras complementarias, como la reorganización de paradas de colectivos, mejoras en el espacio público y la adecuación de la señalización.

Impacto en el entorno y en la equidad

Una estación bien ubicada no solo ordena viajes. Cambia la vida del entorno. Con señalización clara, veredas generosas y cruces seguros, el entorno gana actividad a lo largo del día. El comercio de cercanía encuentra una oportunidad. El resultado es un corredor más vivo, con tránsito peatonal previsible, y una ciudad que se mueve de forma más amable para todos.

Para que el plan avance, hacen falta dos decisiones clave. La primera, la transferencia de los terrenos desde la Nación. La segunda, el financiamiento. Los cálculos ubican la inversión en un rango contenido si se lo compara con una extensión de red. Aun así, requiere acuerdos entre jurisdicciones y una ingeniería institucional clara: quién licita, quién paga, quién opera.

Una oportunidad para viajar mejor

El debate de fondo es simple: un sistema que funcione como red, no como piezas sueltas. Un nodo que conecte trenes, subte y colectivos, con accesos francos y frecuencias confiables, devuelve tiempo y reduce el estrés del viaje. Si la estación logra aliviar Retiro, facilitar la conexión con la H y tender un puente seguro hacia el Barrio 31, el beneficio será concreto. Menos demoras. Menos tránsito. Más previsibilidad.

Buenos Aires tiene la chance de hacer una obra moderada en costos y alta en impacto. Si se alinean tierra, fondos y gestión, el proyecto puede transformar una zona de paso en un punto de encuentro, y cada traslado en una experiencia más simple, humana y cercana.