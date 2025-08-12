Trenes Argentinos denunció a una banda que cobraba por falsas promesas de empleo

Trenes Argentinos formalizó una denuncia judicial ante el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con el propósito de identificar y detener a quienes estafaron a varias personas cobrando sumas de dinero para asegurarles un empleo en la compañía.

La denuncia fue impulsada desde el área de Asuntos Legales de Trenes Argentinos, que solicitó la investigación por delitos que incluyen la suplantación de identidad, falsificación de documentos públicos y uso de documentación fraudulenta con el fin de generar confianza falsa.

El caso que detonó la presentación judicial fue el de Marina M., una joven que se presentó en las oficinas de la empresa en Retiro para incorporarse a trabajar, sin haber sido formalmente contratada por Trenes Argentinos.

La víctima relató que abonó 80.000 pesos a un individuo que se identificaba como “Lucas”, quien aseguraba pertenecer a la firma y actuaba como intermediario para facilitar su ingreso a la organización.

Según el testimonio de Marina, la comunicación con “Lucas” comenzó el 12 de febrero de este año tras una recomendación de una amiga. La enviaron a una clínica del oeste del Gran Buenos Aires para realizar estudios preocupacionales.

La denuncia de Trenes Argentinos

Durante cinco meses, el supuesto gestor le asignó y luego postergó repetidamente fechas para presentarse en las oficinas administrativas ubicadas en Once, Constitución y Retiro. Finalmente, el 17 de julio la joven concurrió a la empresa para aclarar su situación, ya que no había sido contratada.

Los chats y correos electrónicos aportados como pruebas muestran que la banda prometía puestos en áreas como limpieza, administración, seguridad y conducción de trenes. Para aparentar legitimidad, enviaban comunicaciones con logos y membretes falsos que informaban a las víctimas sobre el estado de su “contrato”.

Trenes Argentinos advirtió que no hay convocatorias ni ingresos en curso y que este tipo de estafas no es la primera vez que ocurre, incluso mediante anuncios en medios. Por eso, la empresa remarcó que los procesos de selección son gratuitos y se realizan exclusivamente a través de sus canales oficiales.