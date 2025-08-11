El Gobierno invierte $52.798 millones en renovar la red ferroviaria tras descartar la privatización

El Gobierno implementará obras de reacondicionamiento como parte de una puesta en valor de Trenes Argentinos, con el objetivo de una futura privatización.

El Gobierno Nacional llevará a cabo un ambicioso plan de renovaciones en la red ferroviaria, después de dar un giro con respecto a su plan original. El mismo buscaba la privatización Trenes Argentinos Operaciones (Sofse), pero, tras definir que "la empresa no es rentable para el sector privado", realizará una inversión de $52.798 millones para obras de reacondicionamiento.

Esto se da luego de determinar que la concesión no será posible dadas las condiciones actuales del servicio, por lo que llevará adelante este plan de obras que incluye mejoras de vías, puentes y adquisición de nueva maquinaria.

La decisión, a su vez, está respaldada por documentos oficiales, ya que los ingresos estimados para este año rondan los $83.801 millones, mientras que los gastos operativos ascienden a $1,062 billones, proyectando una pérdida de unos $978.773 millones. El 74,3% del gasto total corresponde a salarios, dado que la planta cuenta con 23.271 empleados.

La tarifa no cubre el costo del servicio de trenes Dentro de estos números, el boleto que pagan los usuarios para utilizar el servicio solo cubre el 7,8% del costo real; el otro 92% se financia a través de transferencias estatales.

Si bien el Belgrano Cargas sí se encuentra dentro del plan de privatización, el resto no, ya que desde el Gobierno afirman: "La única forma de hacerla rentable es echando a más de 10.000 personas y subiendo la tarifa. Pero, por el momento, no está previsto".