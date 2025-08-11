Cortes y cambios en el Tren Mitre: hasta cuándo estará afectado el servicio

Los ramales Suárez y Mitre no llegarán a Retiro, y el Tigre estará suspendido durante nueve días por trabajos de renovación de vías y señalización.

Por obras, los ramales Mitre y Suárez funcionarán con servicio limitado mientras que el Tigre no prestará servicio

Durante nueve días, el servicio del tren Mitre sufrirá modificaciones debido a obras que se iban a llevar a cabo en julio. De esta forma, desde el sábado 9 de agosto comenzaron las modificaciones. Así, los ramales Suárez y Mitre tendrán un servicio limitado, ya que no llegarán ni saldrán de Retiro, mientras que el ramal Tigre no prestará servicio.

Estas obras, que entran dentro del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos Infraestructura, se suponía que debían llevarse a cabo el mes pasado, pero debido a las vacaciones de invierno decidieron postergarlas para este mes de agosto.

Cuándo se normalizará el servicio del Mitre Las modificaciones que comenzaron este sábado se estima que estén finalizadas para el próximo domingo 17 de agosto, según el comunicado de Trenes Argentinos Operaciones. Por lo tanto, se supone que el lunes 18 vuelva a funcionar el servicio con normalidad.

Dentro de este plan de acción se llevará a cabo la renovación de las vías en las estaciones de San Isidro y Martínez, donde además comenzarán las tareas de acondicionamiento en los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear.

Las obras también incluirán trabajos de señalamiento y zanjeo para la fibra óptica en el ingreso a Retiro, junto a las estaciones 3 de Febrero y Carranza, donde los ramales Mitre y Suárez llegarán hasta Belgrano R.