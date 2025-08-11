Aumentó la cantidad de usuarios que viajaron en subte en julio: de cuánto fue la suba

Además, según una encuesta, el subte registra un índice de satisfacción del 80% con puntos a favor por la inmediatez del servicio de transporte.

En julio de 2025, Emova, la empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, transportó 18.391.808 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, cuando el total fue de 17.451.445.

El dato es significativo, ya que julio suele registrar una disminución en el uso del transporte por el receso invernal, y en esta ocasión otros medios registraron caídas.

Por otro lado, en la última semana de julio comenzó a regir un nuevo valor del boleto, que pasó a costar $1.031. No obstante, por la fecha en que se aplicó el incremento, es probable que su impacto aún no se refleje de manera completa en las cifras del mes, que registraron un aumento significativo que se tradujo en los millones que utilizan el subte como medio de transporte hasta sus hogares o su lugar de trabajo.

De acuerdo con una encuesta realizada por Marketing & Estadística, el índice de satisfacción con el servicio ronda en el 80%, con valoraciones positivas sobre la rapidez, la frecuencia y la comodidad. Además, la incorporación de medios digitales de pago fue bien recibida: actualmente ya un 40 % de los usuarios accede al subte con tarjetas de crédito o débito, dispositivos NFC o códigos QR.