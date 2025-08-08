El Gobierno pone en marcha la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas

Dentro de los próximos 60 días se publicarán los pliegos de licitación de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente concesionadas.

El Poder Ejecutivo publicó el decreto que da inicio a la privatización de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida autoriza la apertura de un proceso de licitación pública nacional e internacional para la venta de acciones que no tendrá un precio base y se justifica ante la finalización de los contratos de concesión de estas represas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, que datan del año 1993.

El proceso de licitación El decreto establece un procedimiento de venta de las acciones de cuatro empresas de titularidad de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Son Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Las acciones serán transferidas a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para luego ser ofrecidas en un concurso público sin base.

Las actuales concesionarias AES Argentina, Orazul Energy, ENEL Generación y Central Puerto, podrán continuar operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025. Para ello, deberán remitir una "Carta de Adhesión" en un plazo de cinco días.

En caso de que alguna de estas empresas no se adhiera, estarán obligadas a continuar la operación por un mínimo de 90 días hábiles para garantizar la continuidad del suministro eléctrico mientras el Estado Nacional adopta las medidas necesarias.