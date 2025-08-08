Menos retenciones a la minería: entre el equilibrio fiscal y la búsqueda de más exportaciones

La baja de retenciones a la minería llega en un momento particular, justo en medio del principal conflicto con el Congreso y buena parte de la sociedad civil por el reparto de los recursos, que recibe de la sociedad el Estado, a la salud pública, las universidades, los jubilados y las provincias, entre otros.

El gobierno decidió vetar las leyes que ordenaban ese reparto y privilegiar a los sectores más dinámicos en la generación de divisas en un claro sendero de su política fiscal. La decisión llegó sólo unos días después de la baja de retenciones a los productos agrícolas, lo que demuestra que el camino del ajuste fiscal va por el lado del gasto y no por el de los ingresos y que la apuesta es allanarle el camino a las grandes inversiones. Una apuesta de largo plazo cuyas consecuencias aún no son claras, pero que el Gobierno se ufana de que se trata de un círculo virtuoso y la oposición de que se trata de un camino hacia la catástrofe social.

De todas formas, el objetivo claro es mejorar la competitividad de las empresas que exigen condiciones para realizar las grandes inversiones que necesita un sector postergado desde siempre en la Argentina.

Desde el Gobierno Nacional señalaron en los considerandos del Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, que “esta medida es afín a los objetivos de reducir la carga impositiva sobre la actividad productiva y promover las exportaciones”.

Desde CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, destacaron la eliminación de los derechos de exportación a los minerales industriales, entre los que se encuentran cal, granito, boratos, dolomita, bentonita y "cuyos productores son principalmente pymes de origen nacional".

La medida también abarca algunos metales como cobre, zinc, plomo, entre otros. Pero remarcaron que las exportaciones de litio junto con la plata y sus derivados continúan alcanzadas por retenciones del 4,5% y no se incluyeron en esta medida.

"La eliminación total de los derechos de exportación contribuirá al crecimiento del sector, incrementando la producción de los minerales que aún continúan tributando tales derechos, impactando positivamente en el empleo y valor agregado que genera la industria minera", remarcaron,

De concretarse el conjunto de proyectos mineros en el país, las exportaciones podrían ascender a US$ 19.200 millones hacia 2030, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera del Ministerio de Economía, un paquete que ayudaría mucho a la tracción de divisas al país, aunque sin retenciones y con RIGI, habrá que asegurar algo de reinversión de las ganancias para que generen, además, riqueza para los argentinos.

mineria_1

Siguen las retenciones para la plata y el litio

El esquema hasta ayer vigente, fijaba los derechos de exportación, del 4,5% tanto para la minería metalífera, como en la no metalífera y rocas de aplicación y del 2% para el litio. Ahora, los minerales no metalíferos y algunos metales en particular ya no pagarán. El litio y la plata seguirán abonando las retenciones correspondientes.

La medida abarca un total de 231 posiciones arancelarias, entre los que se incluyen numerosos productos no metalíferos, tierras raras y otros.

El anuncio se realizó días después de que se realizara en la provincia de San Juan la II Conferencia Internacional “Argentina Cobre 2025” donde se ratificaron proyectos con inversiones cercanas a los US$ 20.000 millones.

Actualmente, la minería representa 1,2% del PBI, aunque es el quinto complejo exportador con el 6% de las ventas al exterior y es el centro de las exportaciones de cuatro provincias (Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca), con el 80% del total exportado en cada una de ellas, según manifiesta el decreto.