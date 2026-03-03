Inversiones en minería: gobernadores y funcionarios nacionales en la mayor convención sectorial del mundo

La presencia argentina pisó fuerte en PDAC 2026 , la mayor convención del mundo dedicada a la industria minera. En el marco del evento, el pasado lunes pasado se llevó a cabo el Argentina Day, en el que funcionarios y representantes de varias provincias reseñaron los recientes cambios económicos y las oportunidades de inversión en este sector estratégico.

Organizada por la Prospectors and Developers Association of Canadá, la PDACE es la convención minera más importante del mundo, donde confluyen inversores, analistas, funcionarios públicos y empresarios de grandes empresas multinacionales del sector o proveedores, así como las llamadas juniors, encargadas de tomar proyectos en estado de desarrollo incipiente y hacerlas escalar.

En esta ocasión, el Argentina Day concitó una comitiva federal integrada por los gobernadores de Jujuy y Río Negro, Carlos Sadir y Alberto Weretilneck, así como representantes de las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz, acompañados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con presentaciones enfocadas en la exposición de las ventajas competitivas en las diversas provincias.

También fueron de la partida la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado; el vicegobernador de Catamarca, Rubén Drusso; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera.

Durante la jornada participaron también funcionarios nacionales del área, tales como el secretario de Coordinación de Energía y Minería , Daniel González; el secretario de Minería , Luis Lucero; y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Diego Sucalesca. En la apertura estuvieron presentes la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia; y el embajador canadiense en Argentina, Stewart Wheeler.

PDAC - Argentina Day 2026 1

El eje de las presentaciones de los representantes argentinos fueron las reformas económicas y las garantías de seguridad jurídica que hoy ofrece el país para los grandes proyectos de inversión, en especial los beneficios que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El encuentro contó con la presencia de ejecutivos de empresas mineras de punta a nivel global como Glencore, Eramet, Goldman Sachs y Lundin Mining.

Minería moderna

“Jujuy es la tercera provincia en exportación minera del país, con ventas que representan el 80% de nuestro total. Buscamos seguir apoyando la actividad impulsando el desarrollo de las comunidades locales como proveedores y generadores de empleo”, dijo el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

A su turno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consideró que: “Río Negro está decidido a ser protagonista de la minería moderna; tenemos los recursos y la decisión política para convertir nuestro potencial geológico en oportunidades concretas de desarrollo para nuestra gente”.

Por su parte, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó: “Mendoza ha iniciado un camino de transformación con la reactivación de Malargüe Distrito Minero Occidental, demostrando que con sustentabilidad y consenso social podemos ampliar nuestra matriz productiva”.

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, dijo: “La minería es nuestra actividad principal y una política de Estado. Garantizamos un entorno seguro para que los inversores desarrollen proyectos locales o compartidos, reviviendo una industria que es la esperanza de nuestro pueblo”.

En este punto, la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, apuntó que: “Trabajamos de cara a la comunidad con equipos técnicos que evalúan de manera constante la línea base de cada proyecto. El desafío es poner nuestros recursos al servicio del desarrollo cuidando siempre el medio ambiente”.

Potencial minero

Asimismo, el ministro de Minería de Salta, Ignacio Lupión, expresó: “Queremos recibir nuevas inversiones a través del trabajo conjunto y la articulación público-privada. El camino para apoyar el desarrollo en Salta es la coordinación estratégica entre la Nación, la provincia y el sector minero”.

mineria

En cuanto a San Juan, una de las líderes en la producción minera nacional, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, destacó: “San Juan ratifica su liderazgo con proyectos de cobre de clase mundial que son fundamentales para la descarbonización; nuestra provincia ofrece la seguridad jurídica y la infraestructura que el inversor necesita”.

El ministro de Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, explicó: “Como principal provincia exportadora de oro y plata de la Argentina, Santa Cruz continúa fortaleciendo su modelo de exploración para garantizar que la actividad siga siendo el motor de nuestra economía regional”.