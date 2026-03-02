Un gigante del litio se presentó al RIGI por un proyecto de US$ 3.000 millones

El proyecto de litio ubicado en Salta será el más grande de Argentina y uno de los más relevantes del mundo.

Uno de los proyectos de litio más ambiciosos del país presentó su solicitud al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa Ganfeng Lithium Latinoamérica anunció el pedido de adhesión para el desarrollo del proyecto Pozuelos - Pastos Grandes (PPG), liderado por su subsidiaria, Lithea Inc., y junto a su socio estratégico Lithium Argentina.

Con una inversión estimada de US$ 3.000 millones en tres etapas, su producción está proyectada en más de 150 mil toneladas anuales, de acuerdo a lo comunicado por la compañía. Cuando alcance su plenitud operacional, será el proyecto de mayor producción en Argentina y la región y uno de los proyectos más importantes a nivel global.

Un detalle trascendental es que la primera fase ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada. Esto permite el avance del desarrollo bajo los marcos regulatorios correspondientes.

La apuesta china por Argentina Con este paso, Ganfeng Lithium consolida su liderazgo en el sector, con proyectos estratégicos que refuerzan la transición energética global. En este camino, la empresa, de capitales chinos, ha elegido al país como un socio estratégico. Tal es así que instauró un centro regional para Latinoamérica establecido en la provincia de Salta, al norte de Argentina, para sus operaciones en la región.

El proyecto Pozuelos-Pastos Grandes, también conocido como PPG, representa la unión de los proyectos Pastos Grandes y Pozuelos. Se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, a 13 km al sur-sudoeste de la ciudad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, a 56 km al suroeste de la ciudad de San Antonio de los Cobres y a 154 km al noroeste de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La altitud es de 3785 m s. n. m. y cubre más de 8664 hectáreas del Salar de Pastos Grandes.