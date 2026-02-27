La inversión real cayó 6,6% interanual en enero y enciende señales de alerta

La inversión no repunta y el Gobierno ingresa a la segunda mitad del mandato sin mostrar datos positivos en este rubro central del plan económico. Según el último informe de la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM-OJF) , elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, en enero la inversión real registró una caída de 6,6% interanual medida en términos de volumen físico, es decir, descontando el efecto de la inflación.

En valores corrientes, la estimación ubica la inversión del primer mes del año en US$ 6.626 millones, reflejando un nivel inferior al de enero de 2025 y marcando un inicio de año con retroceso en uno de los componentes centrales del crecimiento económico.

El informe advierte que uno de los datos más sensibles surge del intercambio comercial difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Allí se registraron caídas significativas en las importaciones vinculadas al proceso productivo. Bienes de capital tuvo una caída del 14%, Bienes intermedios del 18% y Piezas y accesorios para bienes de capital del 36,5%.

En la medición por rubros hay que destacar el de maquinaria y equipo que mostró una contracción interanual de 6,9%. Sin embargo, el desempeño fue dispar hacia su interior: mientras los equipos de origen nacional avanzaron 6%, los bienes importados se desplomaron 14,6%, cortando una racha de 15 meses consecutivos de variaciones positivas.

La caída en los equipos importados aparece como una señal clave, ya que este segmento suele anticipar decisiones de inversión productiva de mediano y largo plazo, especialmente en sectores industriales que dependen de tecnología y bienes de capital del exterior.

El sector de la construcción también mantuvo la tendencia negativa. En enero, la inversión en este segmento cayó 6,3% en la comparación interanual, consolidando un escenario de menor dinamismo en obras privadas y proyectos productivos.

La construcción es uno de los motores tradicionales del empleo y del efecto multiplicador sobre otras actividades, por lo que su debilidad agrega presión sobre la recuperación económica.

Desde la consultora señalaron que el arranque de 2026 “muestra un empeoramiento de los niveles de inversión”, que se ubicaron 6,6% por debajo de enero del año pasado. Hacia adelante, la dinámica inversora aparece como una variable determinante para el rumbo de la economía.

“Buena parte de la reactivación económica está condicionada a que las inversiones productivas repunten”, subraya el informe.