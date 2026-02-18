Cuál es el impacto en Mendoza de la que será la inversión minera más grande de Argentina

Fue en el mes de diciembre, que Vicuña ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , bajo la categoría "Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (Peelp). Ahora, la empresa dio a conocer el plan de acción para Josemaría y Filo del ‌Sol, ambos proyectos ubicados en San Juan, el segundo de ellos con una parte compartida con Chile.

Si bien el Peelp exige una inversión mínima de US$ 2.000 millones, 10 veces superior al límite inferior demandado por el régimen, de US$ 200 millones, la empresa lo superó con creces. En esta primera etapa hará un desembolso inicial de US$ 7.000 millones desde 2027 ‌hasta 2030, para cuando está previsto el inicio de la producción.

Vicuña Corp. fue creada en julio de 2024 a partir de la asociación de dos gigantes mundiales de minería: la australiana BHP, la minera más grande del mundo, y la canadiense Lundin Mining. Con una participación de 50% cada una, el avance en 2026 se dará con el diseño y la ingeniería de las minas, la adquisición de equipos y movimientos de tierra y en la mejora de caminos de acceso, líneas eléctricas de media y alta tensión, y la expansión del campamento, con más de 550 habitaciones.

En total, la empresa calcula que invertirá US$ 18.000 millones y el complejo binacional estaría entre las cinco principales operaciones globales de cobre, oro y plata. La primera etapa estará centrada en Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora.

En una segunda etapa, de acuerdo a lo informado en su Evaluación Económica Preliminar (PEA), incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta de recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros.

La tercera parte de plan contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para llegar a una producción de 293.000 toneladas aproximadas por día, y la incorporación de una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y otra planta de tratamiento de concentrado.

Lindante a la Región de Atacama en Chile, a una altura de 5.300 msnm, la producción anual promedio de los primeros 25 años está calculada en alrededor de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. Para los primeros 10, el cálculo es de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

Pero más allá del potencial y los beneficios económicos que se proyectan, en la actualidad Vicuña Corp. cuenta con 300 proveedores que le brindan servicios, 390 trabajadores directos y otros 1.200 indirectos de empresas contratistas.

josemaria minería.jpg El distrito Vicuña aparece como un motor económico para San Juan.

Un efecto derrame que llega a Mendoza

Justamente esa relación con proveedores y empresas contratistas es lo que más entusiasma al lado mendocino. Más allá de que el proyecto se desarrolle en el norte sanjuanino, el desarrollo de un proyecto de esta magnitud se alinea con el objetivo de que Mendoza se transforme en un hub minero para el oeste argentino.

Al ser consultados por MDZ Online, fuentes de Impulsa Mendoza calificaron la noticia como positiva, aunque también guardaron cierta cautela. Es que, de acuerdo al análisis que hacen desde el organismo, el desarrollo de los proyectos de Vicuña Corp. llevará un tiempo. Incluso, desarrollos locales de menor magnitud, como PSJ Cobre Mendocino verán la luz y entrarán en producción antes.

Sin embargo, justamente esa experiencia en proyectos cercanos se pueden convertir en una fortaleza para las empresas del sector. “Las empresas de Mendoza se están preparando para competir”, aseguraron las mencionadas fuentes. En ese proceso, la capacitación y el financiamiento se presentan como los grandes desafíos.

“Desde la Provincia se viene trabajando en Mendoza como un hub. Desde Impulsa Mendoza también venimos desarrollándonos con herramientas de capacitación y formación de proveedores y también con el programa Impulsando el Financiamiento, vinculado a dar a conocer todas las opciones que tienen los bancos para el sector minero”, detallaron desde el organismo.

El objetivo de esto es que la empresas netamente mineras y también las proveedoras de servicios relacionados puedan prestar servicios no solo en Mendoza, sino en el centro de las provincias, donde el desarrollo sanjuanino aparece como una gran opción.