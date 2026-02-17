La minera Vicuña confirmó una inversión de US$18.000 millones en el marco del RIGI

La minera Vicuña oficializó una inversión estimada en US$18.000 millones para el desarrollo de dos proyectos de minería de cobre , oro y plata en la provincia de San Juan, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ). El anuncio fue destacado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo en la red social X.

La compañía, una sociedad entre BHP y Lundin Mining, avanzará con los proyectos Josemaría y Filo del Sol , ubicados en San Juan y en la adyacente Región de Atacama, en Chile. Según la empresa, el plan contempla un desarrollo por etapas y una producción que la ubicaría entre las cinco principales operaciones globales de cobre, oro y plata.

De acuerdo con la Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la firma, la operación alcanzaría, durante los primeros 25 años completos, una producción anual promedio de aproximadamente:

Durante la primera década de producción, se estima un total de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

La inversión inicial prevista para la primera etapa asciende a US$ 7.000 millones y se desplegará entre 2027 y el inicio de la producción, estimado para 2030. Para 2026 están previstos trabajos de ingeniería de detalle, adquisición temprana de equipos, movimientos de suelo y mejoras en infraestructura de acceso y campamento.

Filo del Sol se convertiría en el segundo proyecto binacional después de Pascua Lama. Foto: Foto gentileza Filo del Sol se convertiría en el segundo proyecto binacional después de Pascua Lama. Foto: Foto gentileza

El desarrollo se organizará en tres fases

Etapa 1: se concentrará en el yacimiento Josemaría, con la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras ampliaciones. El objetivo es acelerar la producción inicial y generar flujo de caja temprano.

Etapa 2: incluirá el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y la instalación de una planta para recuperar cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros.

Etapa 3: prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol, con una capacidad proyectada de procesamiento cercana a las 293.000 toneladas por día. Esta fase contempla infraestructura estratégica bajo esquemas de outsourcing, como una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

El canciller Pablo Quirno señaló que el anuncio refleja el avance de inversiones extranjeras directas bajo el paraguas del RIGI y afirmó que el país contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata a nivel mundial. Caputo, por su parte, sostuvo que el proyecto “no existiría sin el RIGI”.

La empresa solicitó su adhesión al régimen en la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), que contempla beneficios fiscales y estabilidad normativa para grandes iniciativas orientadas a la exportación.

El regreso del cobre al mapa productivo

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018. En un contexto de creciente demanda global asociada a la electrificación y la transición energética, el desarrollo de proyectos de gran escala aparece como una apuesta para incrementar exportaciones y captar divisas.

Desde la compañía indicaron que la magnitud de la inversión podría generar impacto en empleo, infraestructura y encadenamientos productivos regionales, con prioridad para proveedores locales y mano de obra de la zona.