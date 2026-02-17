La mega inversión en cobre que ilusiona al Gobierno y que puede cambiar el mapa minero argentino

Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a Ron Hochstein , CEO de Vicuña Corp., y a José Morea , director para Argentina de la compañía, en lo que el Gobierno presentó como la mayor inversión extranjera directa anunciada en la historia del país.

La reunión tuvo lugar un día después de que la empresa confirmara un plan de desembolsos estimado en US$ 18.000 millones para el desarrollo de los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan. Según las proyecciones oficiales, US$ 7.000 millones se ejecutarán antes de 2030, cuando se espera obtener el primer concentrado de cobre.

Vicuña Corp. —cuyos principales accionistas son las multinacionales BHP y Lundin Mining— impulsa un emprendimiento que, de concretarse en los plazos previstos, ubicaría a Argentina entre las cinco mayores operaciones globales de cobre, oro y plata, de acuerdo con la comunicación difundida por el Ejecutivo.

Durante el encuentro, los directivos de la compañía señalaron que la decisión de inversión se apoyó en el marco regulatorio aprobado este año, en particular el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Desde la empresa destacaron que la previsibilidad normativa y los beneficios fiscales resultaron determinantes para viabilizar un proyecto de esta escala en el país.

El RIGI, uno de los ejes de la agenda económica del Gobierno, fue diseñado para atraer capitales en sectores estratégicos como energía y minería, ofreciendo estabilidad tributaria y cambiaria por un período extendido. Para la Casa Rosada, el anuncio de Vicuña funciona como una validación temprana del instrumento.

Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien celebró la noticia en redes sociales con un mensaje que sintetizó el clima oficial: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2023806508295664040&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, Country Director de la compañía, tras el anuncio de la mayor inversión extranjera directa en la historia del país. También participaron de la reunión de trabajo la Secretaria… pic.twitter.com/YKC4pPtDpK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 17, 2026

La provincia que se beneficiaría con la medida

En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego calificó el acuerdo como un punto de inflexión para la provincia. En un mensaje público, sostuvo que el plan de inversiones “marca un antes y un después” y proyectó un impacto significativo en producción, exportaciones y empleo.

Orrego también subrayó que la administración provincial acompañará el proceso con controles ambientales y programas para integrar proveedores locales, en un intento por equilibrar el entusiasmo económico con las demandas sociales y ambientales que históricamente rodean a la minería de gran escala en Argentina.

El desafío será traducir el anuncio en ejecución efectiva en un sector donde los proyectos suelen demandar años de desarrollo, infraestructura y consenso político. Si el cronograma se cumple, la apuesta por el cobre podría convertirse en uno de los pilares de la estrategia exportadora del Gobierno en la próxima década.