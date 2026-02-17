Con una advertencia, el Gobierno anunció una zona para periodistas en las marchas: "Nuestras Fuerzas actuarán"

El Gobierno lanzó una medida de cara a las marchas en contra de la reforma laboral en la zona del Congreso.

El Gobierno identificó a los responsables de los ataques frente al Congreso.

A horas de una nueva manifestación en el Congreso en contra de la reforma laboral, el ministerio de Seguridad informó que habrá una zona exclusiva para el estacionamiento de los móviles periodísticos y lanzó una dura advertencia: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".

Esta medida informada a través de un comunicado oficial se da "a fin de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026 en el Congreso de la Nación", indicó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

"Se ha asignado como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par)", detalla el texto que se conoció a través de las redes sociales oficiales del Gobierno nacional.

El comunicado del Ministerio de Seguridad image Además, agrega que "con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".

"Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir", indica el comunicado sobre el cierre.