Con una advertencia, el Gobierno anunció una zona para periodistas en las marchas: "Nuestras Fuerzas actuarán"
El Gobierno lanzó una medida de cara a las marchas en contra de la reforma laboral en la zona del Congreso.
A horas de una nueva manifestación en el Congreso en contra de la reforma laboral, el ministerio de Seguridad informó que habrá una zona exclusiva para el estacionamiento de los móviles periodísticos y lanzó una dura advertencia: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".
Esta medida informada a través de un comunicado oficial se da "a fin de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026 en el Congreso de la Nación", indicó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
"Se ha asignado como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par)", detalla el texto que se conoció a través de las redes sociales oficiales del Gobierno nacional.
El comunicado del Ministerio de Seguridad
Además, agrega que "con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".
"Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir", indica el comunicado sobre el cierre.
Así, el Gobierno nacional se prepara para nuevas jornadas de alta tensión dentro del Palacio Legislativo, pero también en la calle, donde se espera que miles de personas salgan a manifestarse en contra de la reforma laboral que se debatirá a partir de mañana en la Cámara de Diputados.
El texto que tiene media sanción de Senado podría convertirse en ley el próximo jueves o viernes en una nueva sesión especial de la Cámara baja. Para los próximos días, se esperan movilizaciones en rechazo que el Gobierno tratará de controlar.