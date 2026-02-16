Una empresa cuyana debutó con casi US$ 4 millones en el mercado de capitales

El debut de Minas Argentinas en el mercado de capitales es para la construcción de un nuevo parque solar.

Una compañía cuyana hizo oficialmente su debut en el mercado de capitales para impulsar la energía renovable en la zona. A partir de una Obligación Negociable consiguió casi US$ 4 millones para financiar parcialmente la construcción de un parque solar que actualmente está en ejecución en la provincia de San Luis.

Minas Argentinas S.A., empresa que integra Aisa Group, emitió obligaciones negociables denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un monto total de US$ 3.605.071. El monto obtenido se destinará a financiar parcialmente la construcción del Parque Solar Calicanto. La licitación pública de las Obligaciones Negociables Clase 1 se completó con una tasa del 8% y tendrá como fecha de emisión y liquidación el 19 de febrero de 2026.

“Este es un nuevo paso en la etapa de crecimiento y consolidación de Minas Argentinas S.A. Luego de un proceso de reactivación y fortalecimiento institucional impulsado por Aisa Group, hoy la compañía se encuentra en una posición sólida para encarar sus próximos desafíos y seguir generando valor para la industria y la región, recuperando dinamismo productivo y un rumbo basado en eficiencia, previsibilidad y compromiso que se ve reflejado también en el mercado”, explicó Gabriel Corvo, gerente General de la compañía.

Calicanto03.jpg La apuesta por la energía renovable El Parque Solar Calicanto se encuentra en el departamento Belgrano, provincia de San Luis, tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficientes para abastecer a más de 80.000 hogares. En su construcción ya se han invertido más de US$ 10,5 millones y su presupuesto total asciende a US$ 36,8 millones.

“Para la compañía, esta primera experiencia en el mercado de capitales representa mucho más que una operación financiera: es un paso en la construcción de una relación de largo plazo con inversores que reconocen nuestra estabilidad, nuestra calificación y la evolución que hemos logrado en estos años. Haber despertado el interés y la confianza de más de 160 inversores en esta etapa de consolidación, muestra la solidez del camino que estamos transitando y la tasa del 8% representa un rendimiento atractivo que refleja adecuadamente nuestra calificación A+ (arg) por parte de FIX SCR”, analizó Nicolás Bareta, gerente de Finanzas de Minas Argentinas S.A.