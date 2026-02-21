Apuestas online vs inversión: cómo cuidar el dinero de los adolescentes en Argentina

En la Argentina de hoy, muchos padres están preocupados por cómo sus hijos adolescentes manejan el dinero . El temor central ya no es el gasto impulsivo, sino que ese dinero termine en apuestas online , un espacio que puede generar adicción, deudas y fuertes riesgos emocionales. La tecnología facilita un acceso casi ilimitado, y eso aumenta la sensación de desprotección adulta.

Lo preocupante es que, entre los gastos típicos de la adolescencia , aparece con fuerza el juego online: aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes argentinos ya apostó dinero real, pese a estar prohibido. Además, los métodos de pago digitales permiten esquivar los controles de edad, lo que expone a muchos chicos a deudas, presiones entre pares e incluso situaciones de manipulación.

Padres preocupados de ver como sus hijos manejan el dinero. Frente a esto, surge una alternativa más saludable: la posibilidad, regulada por la Comisión Nacional de Valores, de que los menores inviertan formalmente desde los 13 años bajo supervisión adulta.

No es un camino sin riesgos, pero sí uno con reglas claras y sin los mecanismos que fomentan la compulsión en el juego. Para muchas familias, acompañar a sus hijos en ese terreno es una forma concreta de enseñarles que el dinero y el riesgo se pueden manejar, y no deben quedar librados al azar.

¿En qué podría invertir un adolescente que quiere cuidar su dinero ? Para aquellos adolescentes —y sus familias— que desean administrar el dinero con una mirada de futuro, invertir en el mercado de valores regulado puede ser una alternativa más sana y transparente que los caminos riesgosos del juego online . Siempre vale recordar dos puntos esenciales: esto no es una recomendación de inversión , y toda inversión tiene riesgos, incluso las más conservadoras.

Primeros pasos

Un primer dato de utilidad es que invertir no requiere grandes sumas. En Argentina existen acciones cuyo valor unitario es muy bajo, algunas por debajo de los cien pesos, y solo un puñado supera los 10.000 pesos por acción. Además, alternativas como los fondos comunes de inversión o los instrumentos que replican acciones extranjeras (Cedears) suelen permitir empezar con montos pequeños, a veces desde alrededor de mil pesos. Esto abre la puerta a que un adolescente pueda aprender, de manera gradual y acompañada, cómo funciona el ahorro a largo plazo.

A continuación, dos alternativas posibles, explicadas desde cero:

Inversión que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos : existe un tipo de instrumento que permite invertir de manera indirecta en un conjunto de 500 compañías líderes de Estados Unidos. En lugar de elegir una sola empresa, esta opción agrupa a todas juntas, lo cual reparte el riesgo. Históricamente, este conjunto de empresas tuvo un rendimiento promedio cercano al 10% anual en dólares, considerando datos de largo plazo.

Por qué resulta interesante : probabilidades históricas favorables. En un año, la probabilidad de haber ganado dinero supera el 70%. A cinco años, ronda el 87%. A diez años, más del 90%. Y cuando se miran períodos de veinte años, los registros históricos muestran que nunca dio resultado negativo en un periodo de más de cien años.

Acompaña la evolución del dólar : Cuando se accede a esta inversión desde Argentina a través de instrumentos que la “replican”, su valor se mueve de acuerdo al tipo de cambio CCL (Contado con Liqui)’ también llamado dólar cable. Es decir, tiende a subir cuando sube el dólar.

Para entenderlos, sirve compararlos con un plazo fijo ajustado por inflación (como el UVA).

Plazos fijos

En el plazo fijo ajustado, el dinero queda “inmovilizado” por un período. Si se elige una opción que permita retirarlo antes, el rendimiento se reduce considerablemente. En cambio, un bono puede venderse en cualquier día hábil, lo que da más flexibilidad. Pero, a diferencia del plazo fijo, su precio puede subir o bajar. Eso significa que, si se sale antes del vencimiento, se puede ganar más de lo previsto… o perder.

En el contexto actual, los bonos que ajustan por inflación suelen ofrecer un rendimiento de aproximadamente 7% por encima de la inflación, versus un plazo fijo uva cuyo rendimiento suele ser 1% más inflación. Por eso muchos los consideran una herramienta atractiva para proteger el poder adquisitivo del dinero en el tiempo.

* Ariel Mamni, inversor autodidacta y fundador de Inverarg.