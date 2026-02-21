Logística 4.0: el salto a una supply chain proactiva con Inteligencia Artificial y datos

Inteligencia Artificial y automatización vuelven más eficiente y preparada para contingencias a la logística y la cadena de suministros.

La logística cumple un rol clave en el flujo eficiente de bienes y servicios, impactando directamente en la productividad, la competitividad y el desarrollo económico. En este sentido, resulta indispensable poner en valor a los profesionales y a las operaciones que sostienen las cadenas de suministro, desde el transporte y el almacenamiento hasta la entrega al consumidor final y asimismo, reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta un sector estratégico y en constante crecimiento para la economía.

En un contexto marcado por la presión por reducir costos y la demanda de entregas cada vez más rápidas, ya no alcanza con reaccionar ante los problemas: la cadena de suministro necesita anticipación, coordinación y un respaldo cada vez mayor en la tecnología.

En este escenario surge la Logística 4.0, modelo que integra inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y sistemas conectados para impulsar un proceso ágil y estratégico, con mayor previsibilidad. El foco deja de estar únicamente en la operación diaria y pasa a centrarse en la toma de decisiones basadas en datos, la optimización de recursos y la capacidad de prever contingencias antes de que impacten en el negocio.

logistica La logística cumple un rol clave en el flujo eficiente de bienes y servicios, impactando directamente en la productividad. Archivo. Inteligencia arfificial Los números reflejan que este cambio todavía está en proceso. Según una encuesta de Gartner, solo el 23 % de las organizaciones cuenta hoy con una estrategia formal de inteligencia artificial aplicada a la supply chain. El dato evidencia que, aunque existe consenso sobre la relevancia de la IA, la mayoría de las empresas aún no ha desarrollado un enfoque estructurado que permita capitalizar todo su potencial.

Sin embargo, hoy, la inteligencia artificial no solo permite que la cadena de suministro sea más eficiente, sino que transforma la logística de un enfoque reactivo a uno proactivo, capaz de anticipar problemas y coordinar cada etapa de manera estratégica.