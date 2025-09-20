Recoleta Urban Mall: el shopping se relanza como "Centro de Esparcimiento"

Con una inversión total de más de USD 5 millones, el shopping de Recoleta transita una gran transformación, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo.

El proyecto más destacado del proceso de relanzamiento del shopping es la creación de un "Recreation Court".

El shopping Recoleta Urban Mall, ubicado en el barrio de Recoleta, anunció su relanzamiento, con un foco en la experiencia que brinda a sus visitantes. Las reformas representan una inversión de USD 5,1 millones, incluyen la mejora del foyer del complejo de cines, opciones en gastronomía y, sobre todo, un área de esparcimiento en el tercer piso del shopping.

Las reformas representan una inversión total de USD 5,1 millones

Nuevas opciones en gastronomía “Hoy en día, los clientes demandan una experiencia de usuario más acentuada en donde la compra se asocia al bienestar, al divertimento y al shopping como punto de encuentro”, explica Pablo Peralta Ramos, Director de Fortín Maure,la compañía propietaria del shopping.

“Esta conclusión surgió de una profunda investigación de mercado y análisis de nuestros datos de afluencia de público y facturación, que nos mostraron el peso cada vez mayor que tienen las propuestas de esparcimiento entre nuestros visitantes”, agrega.