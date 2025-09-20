Recoleta Urban Mall: el shopping se relanza como "Centro de Esparcimiento"
Con una inversión total de más de USD 5 millones, el shopping de Recoleta transita una gran transformación, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo.
El shopping Recoleta Urban Mall, ubicado en el barrio de Recoleta, anunció su relanzamiento, con un foco en la experiencia que brinda a sus visitantes. Las reformas representan una inversión de USD 5,1 millones, incluyen la mejora del foyer del complejo de cines, opciones en gastronomía y, sobre todo, un área de esparcimiento en el tercer piso del shopping.
Nuevas opciones en gastronomía
“Hoy en día, los clientes demandan una experiencia de usuario más acentuada en donde la compra se asocia al bienestar, al divertimento y al shopping como punto de encuentro”, explica Pablo Peralta Ramos, Director de Fortín Maure,la compañía propietaria del shopping.
“Esta conclusión surgió de una profunda investigación de mercado y análisis de nuestros datos de afluencia de público y facturación, que nos mostraron el peso cada vez mayor que tienen las propuestas de esparcimiento entre nuestros visitantes”, agrega.
El proyecto más destacado del proceso de relanzamiento del shopping es la creación de un "Recreation Court", un espacio innovador de 1356 m2 que redefine el concepto de patio de comidas tradicional. Esta área temática, estará enfocada en el esparcimiento a través del deporte, la música y la gastronomía. Esta área contará con tres nuevas operaciones gastronómicas (incluyendo un revolucionario Sports Bar y un local de la marca KFC), un espacio de entretenimiento con cuatro canchas de bowling operadas por Paloko y áreas comunes potenciadas.