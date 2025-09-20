El sorprendente número de casos que atendió la Oficina de Violencia Doméstica en 17 años

Desde su creación, el organismo de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibió miles de denuncias y asistió a un promedio de 35 casos por día.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplió 17 años y presentó un informe que expone la magnitud del fenómeno que enfrenta a diario: en este período se registraron más de 164 mil denuncias y una cifra de casos que refleja la profundidad del problema. En total, atendió a más de 216.000 víctimas en 164.497 denuncias.

De acuerdo con el relevamiento, las denuncias promediaron casi 10 mil por año, con un pico en 2019 cuando se recibieron más de 12.400. El crecimiento a lo largo del tiempo fue sostenido: entre 2009 y 2024, la cantidad de casos se incrementó un 59%. En términos concretos, la Oficina asistió a un promedio de 35 personas por día.

Mayoría de casos de violencia doméstica El perfil de las víctimas muestra que el 61% fueron mujeres adultas, el 30% niñas, niños y adolescentes, y el 9% varones. Más de la mitad de los agresores tenían vínculo de pareja o ex pareja con la persona denunciante, mientras que en un tercio de los casos se trató de relaciones filiales.

El informe también detalla los tipos de violencia que se reiteran en los expedientes: en el 96% hubo violencia psicológica, en el 57% física, en el 47% simbólica, en el 32% económica-patrimonial, en el 31% ambiental, en el 16% social y en el 10% sexual. La frecuencia de los episodios es un dato alarmante: el 51% se daba de manera diaria o semanal, mientras que solo un 5% correspondía a un primer episodio.

El trabajo interdisciplinario es otro eje central. Equipos profesionales evalúan el nivel de riesgo de cada caso: un 39% se consideró de riesgo alto o altísimo, un 49% moderado y apenas un 12% bajo. En paralelo, el servicio médico atendió a más de 46 mil personas, de las cuales en casi 30 mil se constataron lesiones; el 86% de ellas eran mujeres.