Pronóstico del Día de la Primavera: así estará el tiempo en Argentina.

Este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, llega con tormentas y nubosidad en gran parte del país, con pocos rincones soleados.

Este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, no será tan soleado como muchos esperan. El mapa del tiempo muestra que gran parte del territorio argentino estará cubierto de nubes y tormentas, con pocas provincias que disfrutarán de un respiro de buen tiempo.

En el norte del país se esperan tormentas aisladas en provincias como Formosa y Salta, mientras que el noreste, especialmente Misiones, podría enfrentar lluvias más intensas. El panorama se completa con cielos cubiertos en el Litoral, donde la primavera llegará entre relámpagos y chaparrones.

Día de la Primavera: tormentas y nubes en gran parte de Argentina La región central tampoco quedará al margen: Córdoba, Santa Fe, La Rioja y San Juan estarán bajo nubosidad persistente, con tormentas dispersas en sectores de Cuyo y el Noroeste. Las celebraciones del Día de la Primavera en plazas y parques podrían verse afectadas por el mal tiempo.

