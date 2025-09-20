Indignación y repudio por las publicidades misóginas y violentas de dos estaciones de servicio

Una serie de publicidades virales que circulan en redes sociales y tienen la firma de dos estaciones de servicio del país -franquicias de las empresas YPF y Shell - fueron criticadas duramente por su fuerte y explícito contenido violento, misógino y discriminatorio.

Los videos, que pretendían tener un tono humorístico, muestran escenas en los que hombres envuelven en bolsas de nylon a mujeres trabajadoras de las mismas estaciones de servicio , que muchos de3nunciaron como una apología a la violencia de género. Esto, lógicamente, provocó la indignación de militantes feministas y organizaciones.

Las publicidades fueron publicadas por la Estación El Trébol de Marcos Juárez , bajo la bandera de YPF , y por Shell Crespo, perteneciente a Erich Wagner y Cía S.R.L., en Entre Ríos. En uno de los casos, una mujer aparece siendo "secuestrada" por empleados y metida dentro de una bolsa de consorcio.

Desde la agrupación Pan y Rosas, la referente feminista Andrea D’Atri expresó su rechazo a través de su cuenta de Instagram: “TODO EL REPUDIO A LAS PUBLICIDADES DE LA ESTACIÓN EL TRÉBOL DE MARCOS JUÁREZ DE YPF OFICIAL Y SHELL CRESPO DE ERICH WAGNER y CIA S.R.L DE ENTRE RÍOS. Ambos videos son una clara muestra de la discriminación y misoginia que promueve el discurso oficialista y que sirve a las empresas para naturalizar la discriminación laboral de sus trabajadoras, llegando al extremo de hacer apología a los femicidios.”

La publicidad de YPF que también causó estupor

D’Atri también remarcó que Shell tiene antecedentes de denuncias por parte de sus trabajadores: "Shell es una empresa que, como denuncian sus trabajadores, tiene numerosas denuncias por acoso laboral y despidos discriminatorios. Basta de despidos, discriminación y violencia. Seguimos reclamando la reincorporación de lxs despedidxs"

El comunicado de Shell

Tras viralizarse el video y las respectivas críticas, desde la empresa Shell emitieron un comunicado en sus canales públicos. "En nuestra empresa condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la firma propietaria de la Estación de Servicio Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía", señalaron.

"Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere. Seguiremos trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas", cierra el comunicado.

Raízen, la empresa licenciataria de la marca Shell en Argentina, también emitió su propio comunicado, condenando el "aberrante video misógino".