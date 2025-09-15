Renunció un funcionario municipal porque era opositor y se fue con Luis Petri

Lucio Gutiérrez era hasta hace unas horas el secretario de Gobierno de Ricardo Mansur , el intendente de Rivadavia que es del partido opositor municipal Sembrar. Sin embargo este lunes, el funcionario presentó la renuncia para militar con Luis Petri en su candidatura a diputado nacional por el Frente La Libertad Avanza.

El asunto generó polémica el fin de semana, básicamente porque el viernes 12 de septiembre a la noche, Gutiérrez, hasta entonces el ministro político de Mansur (exradical, muy crítico del presidente Javier Milei y del gobernador Alfredo Cornejo) participó de un acto que encabezó el intendente.

Al otro día, se mostró con Petri en una caminata. El mendocino es ministro de Defensa de Milei y candidato en primer término a diputado nacional. Según pudo saber MDZ, Gutiérrez ya le había informado a Mansur que iba a participar de la campaña del libertario y finalmente este lunes 15 fue dada a conocer su renuncia. En el medio, generó una catarata de críticas que circularon el fin de semana por toda Rivadavia .

El viernes 15 por la noche Ricardo Mansur convocó a un acto. El cuarto encuentro de Sembrar, el partido que creó, que gobierna Rivadavia y que votará a sus concejales el 22 de febrero del año próximo, despegándose de las elecciones nacionales y provinciales que son este 26 de octubre.

"Qué lindo es volver a encotrarnos una vez más", sostuvo, teniendo encuentra que el jefe comunal estuvo internado más de un mes por haber sufrido un ACV. "Nos emociona ver tanta gente que se suman a construir", agregó Mansur.

En ese acto, estuvo en el escenario, en primera plana Gutiérrez, quien esa noche le había comunicado al intendente que iba a trabajar con Petri.

Lucio Gutiérrez con Sembrar

Horas después, a la mañana del sábado, Gutiérrez, quien escuchó la críticas de Mansur hacia Milei y Cornejo el viernes, estuvo militando con Petri. De esa escena, también hubo foto. Compartió la caminata con el ministro y también con Pamela Verasay, actual diputada nacional quien va por la reelección y reporta al Gobernador.

Gutiérrez con Petri

Las críticas al funcionario municipal

El secretario de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, quien quiere ser intendente de Rivadavia por Cambia Mendoza, fue uno de los primeros en criticar a Gutiérrez. "La política necesita coherencia y convicciones y no mutaciones oportunistas. Rivadavia se merece dirigentes serios, no oportunistas que cambian de camiseta según la conveniencia del momento", lanzó en su cuenta de Facebook.

Además, agregó: "El intendente Ricardo Mansur hablando del radicalismo es como querer dar cátedra después de haber sido defensor acérrimo del kirchnerismo, difícil de creer".

El posteo de Hernán Amat

La renuncia del funcionario municipal

Finalmente este lunes por la mañana, el municipio de Rivadavia informó formalmente sobre la dimisión del Secretario de Gobierno. Será reemplazado por Roberto Sosa.