Conmoción: un funcionario colombiano fue asesinado mientras veía el partido de Eliminatorias

El secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, fue asesinado este martes por la noche mientras veía el partido de la Selección de Colombia.

José Dorian Jiménez fue atacado en el parque principal de Pradera mientras observaba el encuentro entre Colombia y Venezuela.

El municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, quedó conmocionado tras el asesinato del secretario de Gobierno, José Dorian Jiménez, ocurrido en la noche de este martes. Según las primeras informaciones, el funcionario fue víctima de un atentado cuando se encontraba en el parque principal viendo el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela.

En el hecho también resultó herida la secretaria del despacho del alcalde Jiménez, de acuerdo con los reportes preliminares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1965592640449335323&partner=&hide_thread=false | URGENTE: Asesinan a José Dorián Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera en el Valle del Cauca, mientras veía partido de Colombia. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

La Gobernación del Valle confirmó oficialmente el asesinato en horas de la noche y anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad. La reunión está prevista para este miércoles 10 de septiembre a las 6:30 de la mañana con el fin de evaluar la situación y coordinar acciones frente a este hecho de violencia.