Las terribles imágenes del estallido de protestas en Nepal: hay 25 muertos

Nepal vivió este martes una ola de violencia sin precedentes que dejó al menos 25 muertos, tras el estallido de protestas contra la corrupción.

El Ejército de Nepal anunció este martes que asumirá el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una ola de disturbios y protestas que causó al menos 25 muertos en las últimas horas y el incendio del edificio del Parlamento.

El Ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió de que desplegará tropas para garantizar la seguridad si no cesan estos ataques.

El jefe del Estado Mayor, Ashok Raj Sigdel, subrayó en un mensaje en vídeo que es "responsabilidad de todos los nepaleses mantener la armonía y proteger el interés nacional", tras recordar los graves daños a vidas y propiedades registrados en los últimos días.

El Ejército precisó que, tras el despliegue de tropas previsto para la noche de este martes, la situación será reevaluada y se emitirá un nuevo comunicado en función de la evolución de los acontecimientos.