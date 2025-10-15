El romántico motivo por el que Cristina Pérez le dedicó un posteo a Luis Petri

La periodista compartió una emotiva publicación su cuenta de Instagram junto a su pareja.

Cristina Pérez y Luis Petri se encuentran pasando el mejor momento de su relación amorosa y lo demuestran a través de las redes sociales. En su visita a Mirtha Legrand, la periodista confesó que se casó con el ministro de Defensa en una ceremonia íntima.

"Nos casamos con Luis, muy felices... yo soy su mujer samurai", expresó Pérez, sin dar tantos detalles respecto a la ceremonia y el festejo de la misma. Posteriormente a estas declaraciones, la conductora de LN+ decidió mostrar en la "mesaza" en hermoso y brillante anillo.

El hermoso posteo que Cristina Pérez le dedicó a Luis Petri Captura de pantalla 2025-10-15 094726 Cristina Pérez y el hermoso posteo dedicado a Luis Petri. Foto: captura de pantalla Instagram/ @cris_noticias. En las últimas horas, compartió una publicación en su cuenta de Instagram celebrando un nuevo aniversario: "4 años infinitos. Te amo con el alma", expresó junto a un carretel de imágenes de la ceremonia íntima donde dieron el "sí, quiero".