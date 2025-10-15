El romántico motivo por el que Cristina Pérez le dedicó un posteo a Luis Petri
La periodista compartió una emotiva publicación su cuenta de Instagram junto a su pareja.
Cristina Pérez y Luis Petri se encuentran pasando el mejor momento de su relación amorosa y lo demuestran a través de las redes sociales. En su visita a Mirtha Legrand, la periodista confesó que se casó con el ministro de Defensa en una ceremonia íntima.
"Nos casamos con Luis, muy felices... yo soy su mujer samurai", expresó Pérez, sin dar tantos detalles respecto a la ceremonia y el festejo de la misma. Posteriormente a estas declaraciones, la conductora de LN+ decidió mostrar en la "mesaza" en hermoso y brillante anillo.
Te Podría Interesar
El hermoso posteo que Cristina Pérez le dedicó a Luis Petri
En las últimas horas, compartió una publicación en su cuenta de Instagram celebrando un nuevo aniversario: "4 años infinitos. Te amo con el alma", expresó junto a un carretel de imágenes de la ceremonia íntima donde dieron el "sí, quiero".
Los seguidores rápidamente comentaron la publicación con mensajes llenos de amor: "Que linda pareja que hacen, les deseo lo mejor en esta hermosa vida", "El matrimonio ejemplar", Feliz aniversario!! La vida es mejor con un gran amor para compartirla!!".