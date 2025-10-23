Crece la angustia: un amigo de Lourdes Fernández acusó fuertemente a su expareja

Gustavo de Brito, productor y amigo de la artista mostró pruebas contundentes para acompañar la acusación que realizó contra el novio de Lourdes.

La artista no se comunica con su madre desde el 4 de octubre. Foto: Instagram/ @lowrdes.

La preocupación por Lourdes Fernández creció con el correr de las horas pese al video que ella misma publicó. Lissa Vera, amiga de la cantante y compañera de Bandana, decidió radicar una denuncia contra la expareja de la artista y en las últimas horas, Gustavo de Brito realizó una fuerte publicación.

"Buenos días! Debido a lo sucedido con Lowrdes me siento en la obligación de subir en la siguiente historia mensajes que me envió hace un tiempo su expareja haciéndose pasar por ella desde su celular", comenzó escribiendo el amigo de la cantante.

El fuerte posteo del amigo de Lourdes Fernández Captura de pantalla 2025-10-23 182903 La fuerte acusación del amigo de Lourdes Fernández. Foto: captura de pantalla Instagram/ @debritogustavo. Además, agregó: "Las llamadas son pidiéndome droga para ella, y el video es un presunto video íntimo de Lowrdes. Cuando sucedió, se lo envié a ella y a su amiga. Todo este hostigamiento de llamadas y mensajes fueron día de semana a la madrugada en reiteradas oportunidades".