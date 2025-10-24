Lissa Vera expresó su alivio tras la detención de la ex pareja de Lourdes Fernández: "Me importa que salió viva"

Tras varias horas de intensa incertidumbre y una búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país, la aparición de LourdesFernández de Bandana generó un profundo alivio. La artista fue hallada el jueves por la noche en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez.

La conmoción en el entorno de la cantante fue inmediata y llevó a sus excompañeras de Bandana a romper el silencio. Las integrantes del recordado grupo pop decidieron utilizar sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo a Lourdes en este delicado momento.

La contundente palabra de Lissa Vera La preocupación por el estado de la cantante escaló en las últimas horas, y fue Lissa Vera, una de las voces más fuertes del grupo, quien se refirió al tema con gran contundencia. En una entrevista con Radio con Vos (FM 89.9), Vera no dudó en señalar al detenido y su actitud.

Lisa Vera habló del caso de Lourdes Fernández. Lissa Vera dejó en claro su postura y el temor que siente por el comportamiento de la expareja de su amiga: “Yo estoy preocupada, porque es un tipo rencoroso y vengativo. Alguien lo tiene que enfrentar, no puede ser que se lleve el mundo por delante y se ría de la Policía, que se ría de los medios, no puede ser”.

Por otro lado, en charla con TN noticias y Telefe Noticias, Lissa expresó cómo se siente tras la detención de Leandro García Gómez: "Tengo un poco de alivio y, por otro lado, un poco de angustia porque sé que voy a ser culpable para ella de todo este quilombo". A su vez, aseguró que está disponible para trabajar en un futuro juntas y cuando su compañera se sienta bien para ello, aunque está muy segura de que Lourdes Fernández estará enojada con ella por haber realizado la denuncia.