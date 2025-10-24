Lissa Vera expresó su alivio tras la detención de la ex pareja de Lourdes Fernández: "Me importa que salió viva"
Tras casi 48 horas de pura incertidumbre, bronca y dolor, las integrantes de Bandana hablan sobre Lourdes Fernández. Esta vez, Lissa Vera expresó su alivio.
Tras varias horas de intensa incertidumbre y una búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país, la aparición de LourdesFernández de Bandana generó un profundo alivio. La artista fue hallada el jueves por la noche en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez.
La conmoción en el entorno de la cantante fue inmediata y llevó a sus excompañeras de Bandana a romper el silencio. Las integrantes del recordado grupo pop decidieron utilizar sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo a Lourdes en este delicado momento.
La contundente palabra de Lissa Vera
La preocupación por el estado de la cantante escaló en las últimas horas, y fue Lissa Vera, una de las voces más fuertes del grupo, quien se refirió al tema con gran contundencia. En una entrevista con Radio con Vos (FM 89.9), Vera no dudó en señalar al detenido y su actitud.
Lissa Vera dejó en claro su postura y el temor que siente por el comportamiento de la expareja de su amiga: “Yo estoy preocupada, porque es un tipo rencoroso y vengativo. Alguien lo tiene que enfrentar, no puede ser que se lleve el mundo por delante y se ría de la Policía, que se ría de los medios, no puede ser”.
Por otro lado, en charla con TN noticias y Telefe Noticias, Lissa expresó cómo se siente tras la detención de Leandro García Gómez: "Tengo un poco de alivio y, por otro lado, un poco de angustia porque sé que voy a ser culpable para ella de todo este quilombo". A su vez, aseguró que está disponible para trabajar en un futuro juntas y cuando su compañera se sienta bien para ello, aunque está muy segura de que Lourdes Fernández estará enojada con ella por haber realizado la denuncia.
Más adelante, Vera agregó que ella se encuentra a salvo de la expareja de su amiga y que le teme: "Soy una mina fuerte que está acostumbrada a pelear y no me voy a dejar amedrentar por más miedo que le tenga a este loco porque yo también mis recaudos para que no se me acerque".
"A mí lo que me importa es que ella salió viva de ahí y no estamos sacándola con las patas para adelante. Cuando te cagaron la cabeza así, es difícil salir, no salís por propia voluntad", terminó como reflexión.