Verónica Lozano hizo un fuerte posteo tras la aparición de Lourdes Fernández: "La salvaron su madre y sus amigas"

Una de las figuras más importantes de Telefe, Verónica Lozano, ha tomado una postura firme y contundente, utilizando su presencia en redes sociales para abordar el espeluznante suceso que involucró a la cantante Lourdes Fernández. La reconocida presentadora no escatimó en detalles al rememorar la angustiante situación que padeció la artista mientras estuvo secuestrada por su expareja.

El potente posteo de Verónica Lozano Lourdes Fernández expareja En 2022, la cantante lo había denunciado por violencia de género. Instagram @lowrdez La angustiosa búsqueda de Lourdes Fernández culminó la noche del jueves, tras obtenerse una orden de registro en el inmueble del asesor político, la cantante fue localizada con vida. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada al Hospital Fernández, donde permaneció bajo observación médica hasta las primeras horas de la tarde. A pesar de este desenlace, Lozano sintió la necesidad de manifestar su indignación y repudio, iniciando su mensaje virtual con palabras de absoluta condena hacia el victimario: “El sor* la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, citó textualmente la estrella de Telefe.

Bajo la lupa: el caso de Lourdes Fernández La cronología de los acontecimientos revela la lentitud en la respuesta judicial, un punto que la presentadora no dejó pasar por alto en su arremetida pública. El posteo de la animadora de Cortá por Lozano (Telefe) puso el foco en la desesperación del círculo íntimo de la artista, quienes fueron los principales motores de la denuncia y la posterior localización.

Vero Lozano posteo La conductora usó la red X para exigir justicia. X: @verolozanovl La demora en la obtención de la orden judicial para ingresar al domicilio es un aspecto que generó gran controversia. Lozano puntualizó: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento”. Este señalamiento subraya una falla en los mecanismos de protección ante casos de extrema vulnerabilidad.