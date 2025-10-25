En fotos: la reina de dragones, Emilia Clarke, conoció las Cataratas del Iguazú y quedó fascinada

La actriz británica Emilia Clarke, mundialmente famosa por interpretar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, generó un revuelo masivo entre sus seguidores argentinos al confirmar que estuvo de vacaciones en el país. La estrella sorprendió a todos al compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes y videos de su recorrido.

De Khaleesi a turista: el impactante recorrido de Emilia Clarke por Argentina El paso de Clarke por Argentina no se limitó a una visita fugaz a la capital, donde se la vio en un conocido café de Palermo. La artista documentó su viaje con gran entusiasmo, mostrando su fascinación por la diversidad de los paisajes locales y la cultura argentina, una travesía que compartió con una amiga.

emilia clarke con su acompañante El post de la actriz causó furor en Instagram. @emilia_clarke Emilia Clarke resumió su experiencia con un mensaje alegre en su post: “Por fin... y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen Kingston, lo hicimos bien”. Las imágenes que acompañaron el texto mostraban una gran variedad de escenarios, abarcando desde paisajes selváticos hasta áridos, además de postales de la ciudad.

Emilia Clarke conoció las Cataratas del Iguazú. El recorrido de la actriz fue ambicioso, y la llevó desde el norte argentino hasta las majestuosas Cataratas del Iguazú. Clarke se mostró relajada y disfrutando de lugares icónicos como las Salinas Grandes de Jujuy, e incluso compartió varias pruebas de su inmersión en la cultura local, como el tradicional mate y los clásicos alfajores de maicena.

emilia clarke en san telmo Clarke se mostró tomando mate. @emilia_clarke La publicación de la actriz en Instagram se convirtió en un éxito inmediato, cosechando más de 300 mil "Me gustas" en poco tiempo, además de miles de comentarios. Naturalmente, sus seguidores argentinos fueron los más entusiastas y dejaron mensajes repletos de cariño y referencias a su personaje de Game of Thrones.