"Amor de nuestras vidas": quien es la modelo que fue mamá hoy junto a un famoso deportista argentino
En las últimas horas, se dio a conocer que llegó el esperado bebé de una modelo y un deportista argentino. De quiénes se trata.
La modelo Eva Bargiela y el exfutbolista Gianluca Simeone, hijo del reconocido "Cholo" Simeone, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Faustino. El bebé llegó al mundo este sábado 25 de octubre, trayendo una inmensa alegría a la pareja, que no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de las redes sociales.
Las emotivas fotos del nacimiento y el peso récord del "baby argentino"
Apenas se produjo el nacimiento, la pareja utilizó sus respectivas cuentas de Instagram para compartir emotivas imágenes del momento. En las fotografías se podía ver a Eva Bargiela y Gianluca Simeone sonriendo, contemplando la belleza y el pequeño cuerpo de su recién nacido.
La publicación que anunciaba la llegada de Faustino estuvo acompañada de un mensaje cargado de emoción por parte de los flamantes padres. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron, confirmando el nombre del bebé. Además, la pareja reveló que el pequeño llegó con un peso considerable, de 4,085 kg, y bromearon cariñosamente con que ese peso era de "puro amor".
Meses atrás, durante su embarazo, Eva Bargiela había compartido con Puro Show su entusiasmo por esta nueva etapa. La modelo se mostró muy feliz con su presente y aseguró que siempre se había imaginado formando una familia y que había encontrado a la persona correcta para hacerlo. En esa misma conversación, la figura confirmó que su hijo sería un "baby argentino" y explicó la razón detrás de la elección de un solo nombre para el bebé: "Va a ser simple, no va a ser exótico".