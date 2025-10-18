Experiencias imperdibles para celebrar el Día de la Madre en Mendoza

Mendoza se prepara para recibir el Día de la Madre con una propuesta variada de experiencias que combinan gastronomía, relax y naturaleza. Este año, la celebración -que en Argentina se conmemora el domingo 19 de octubre- se extenderá durante todo el fin de semana, con actividades especiales desde el sábado 18. Bodegas, hoteles y espacios turísticos de la provincia diseñaron opciones exclusivas para agasajar a las madres con una jornada inolvidable.

Una de las alternativas más encantadoras para quienes buscan celebrar al aire libre es la propuesta de Finca Las Divas, que ofrece un picnic de cuatro pasos en un entorno natural y relajado. La experiencia comienza con una copa de vino rosé de bienvenida, seguida por una tabla criolla con quesos, embutidos y hummus. Luego, se sirve un sándwich gourmet de jamón crudo, rúcula y roquefort, con opción vegetariana disponible. El cierre es dulce: petit fours acompañados por vino dulce.

El valor de la experiencia es de $45.000 por persona, e incluye una botella de vino tinto o blanco cada dos comensales. Se trata de una opción ideal para quienes buscan un encuentro distinto, rodeado de naturaleza y con el sello de la gastronomía mendocina.

Para las madres que disfrutan del bienestar y la vida saludable, el Hotel Entre Cielos propone una mañana de yoga y brunch el sábado 18 de octubre desde las 10. La clase, guiada por la instructora Alejandra Navarría, se complementa con un brunch artesanal que incluye medialunas, quesos y fiambres, budín de dulce de leche, frutas de estación, yogurt con granola, avocado toast y huevo poché.

Además, se ofrecen opciones sin TACC, smoothies detox y una amplia variedad de bebidas calientes. El valor es de $48.000 por persona, y las reservas pueden realizarse al +54 9 2616 83 3616. Esta propuesta fusiona relajación, gastronomía saludable y vistas únicas a los viñedos de Luján de Cuyo.

Creatividad y vino: un taller con aroma floral

Otra experiencia destacada llega de la mano de Winifred & Bodega Familia Blanco, que ofrecen una jornada de enología y arte floral bajo el nombre “Creá tu ramo”. La actividad incluye una visita guiada con degustación de vinos, un taller de armado de ramos con materiales provistos y un lunch con productos regionales.

Se realizará el sábado 18 de octubre a las 11.30 en la bodega ubicada en Ruta 86 Km 7, Alto Agrelo, Luján de Cuyo. El valor por persona es de $75.000, e incluye una botella de vino de obsequio para mamá. Las reservas se realizan al +54 9 261 7740682.

almuerzo

Almuerzos y cenas especiales

El domingo 19, día central de la celebración, los restaurantes y bodegas de Mendoza presentarán menús exclusivos. Entre ellos, Los Bocheros, reconocido por la Guía Michelin 2023, ofrecerá un menú de tres pasos en sus jardines, con obsequios para mamá: un ramo de Flores del Puerto y un set de productos Umara.

Por su parte, Cabaña Valientes, en Los Chacayes, Tunuyán, propone un almuerzo con menú de tres pasos por $38.000, que incluye show en vivo. También se ofrecerá una opción de merienda andina con mates y sopaipillas al atardecer.

En tanto, Rastro by Huentala Wines combinará alta cocina con música y arte. Su menú de cuatro pasos incluye espumante de cortesía, show de tango y folclore, y una visita guiada por la bodega. El valor es de $80.000 por persona. Otra alternativa es Flor del Desierto, con un menú de tres pasos por $30.000, destacando pastas frescas, asado banderita y tiramisú.

Promociones especiales

Para completar el abanico de propuestas, Bodega Familia Zanchetta ofrece durante todo octubre una promoción especial: mamá no paga. La experiencia es válida para todas sus actividades en Gualtallary, Tupungato, e invita a disfrutar de la montaña, los vinos y el paisaje andino.

Con opciones que van desde el relax hasta la gastronomía gourmet, Mendoza se consolida como uno de los destinos más atractivos del país para celebrar el Día de la Madre. Se recomienda realizar las reservas con anticipación, ya que los cupos son limitados en todas las experiencias.