El ránking de los regalos que mamá sueña recibir y los que realmente encuentra el domingo

El Día de la Madre es, sin dudas, una de las celebraciones más significativas del calendario familiar argentino. Este año se conmemora el domingo 19 de octubre, fecha en la que millones de personas buscarán el obsequio ideal para homenajear a esa figura central del hogar.

Sin embargo, entre lo que las madres esperan y lo que finalmente reciben, suele existir una brecha tan evidente como persistente. Un relevamiento reciente de tendencias y opiniones permite trazar dos listas que, al compararse, reflejan las diferencias entre deseo y realidad.

En el primer puesto, la mayoría de las madres coincide en que el regalo más anhelado no es material. “Tiempo de calidad con la familia” aparece de manera recurrente como el obsequio perfecto. Pasar el día en un ambiente distendido, sin obligaciones ni horarios apremiantes, se percibe como el verdadero lujo.

En segundo lugar, se destacan las experiencias personales: un día de spa, una escapada de fin de semana o una cena especial. Estos regalos se valoran porque combinan descanso, disfrute y reconocimiento.

El tercer puesto lo ocupan los obsequios personalizados, como joyas grabadas, álbumes de fotos o cartas escritas a mano. En una época marcada por el consumo rápido, los gestos con valor afectivo recuperan protagonismo.

En cuarto término aparecen los artículos tecnológicos o de uso cotidiano, como teléfonos, auriculares o planchitas para el pelo. Finalmente, el quinto lugar se lo disputan los perfumes y accesorios, clásicos que siguen presentes, aunque para muchas madres resultan previsibles.

día de la madre (1)

El ránking de los regalos que realmente llegan

Al observar los obsequios efectivamente entregados, el panorama cambia. En el primer lugar se ubican los perfumes y las cremas corporales, preferidos por su practicidad y la amplia oferta disponible en perfumerías y farmacias.

En segundo puesto aparecen los adornos para el hogar, raramente elegidos por las propias homenajeadas.

La (tercer) posición lo ocupan las flores y los desayunos a domicilio, detalles que generan sorpresa y emoción, aunque de duración efímera.

En cuarto término se encuentran los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o aspiradoras robot, regalos que todavía se confunden con objetos de uso familiar más que personal.

Por último, en el quinto lugar aparecen los accesorios genéricos -carteras, billeteras y bolsos-, muchas veces comprados a último momento o en promociones de temporada.