Día de la Madre: los bancos lanzan fuertes descuentos para comprar el mejor regalo

El domingo de 19 de octubre se celebrará el Día de la Madre , una fecha que se consolidó como una de las más productivas ya que reactiva el consumo para rendir homenaje a las mamás. Acompañando esa premisa, los bancos lanzaron importantes descuentos y beneficios exclusivos que anticipan la compra de regalos.

Con la intención de estimular el consumo y premiar la fidelidad de sus clientes, los bancos, tanto públicos como privados, implementarán durante octubre una serie de promociones especiales. Entre los principales beneficios destacan descuentos de hasta el 30%, cuotas sin interés de 6, 12 e incluso 18 pagos en comercios adheridos, y reintegros directos en cuenta.

Los clientes de Banco Macro podrán acceder a un 20% de ahorro sin límite en locales adheridos de shoppings de todo el país, pagando con tarjetas de débito o crédito a través de MODO QR o MODO NFC, los días 16 y 17 de octubre.

Además, hasta el 19 de octubre, quienes realicen compras en shoppings seleccionados con tarjetas Macro y usando MODO QR o NFC, recibirán un ahorro del 10 %, con tope de $10.000 por cliente. Los shoppings participantes incluyen, entre otros, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Caballito Shopping, Devoto Shopping, Galerías Pacífico, Patio Olmos y Soleil Premium Outlet.

En gastronomía, el 18 y 19 de octubre, pagando con MODO QR, MODO NFC, Apple Pay o Google Pay y tarjetas Visa Macro, se podrá acceder a un 20 % de descuento, con tope de $20.000 por cliente. Además, hasta este domingo 12 de octubre habrá un Especial Día de la Madre Online con ahorro del 20 % y tope de $20.000 en marcas como Swarovski, La Martina, Liliana y Yagmour, entre otras.

Beneficios del Banco Ciudad

Del 13 al 19 de octubre, el Banco Ciudad ofrecerá 20 % de descuento (tope $20.000 por marca) en tiendas Frávega, tanto físicas como online, y en el portal On City, pagando con QR mediante BUEPP, App Ciudad o MODO. Entre el 15 y 19 de octubre, se suman las promociones en Samsung, aplicables en locales y compras online, con el mismo porcentaje de ahorro.

El programa de beneficios de BUEPP también incluye descuentos en gastronomía, entretenimiento, transporte y servicios, con ahorros de hasta $200.000 por mes en hogares donde cada integrante mayor de 13 años utiliza la app gratuita.

Santander: semanas especiales y promociones

El Banco Santander, por su parte, propone distintos días temáticos como:

Supermiércoles (15 de octubre): 25 % de ahorro general y 30 % para clientes Select, con hasta 9 cuotas sin interés.

Plan Sueldo (17 de octubre): beneficio exclusivo de 30 % de descuento para quienes acrediten su sueldo o jubilación en Santander.

Especial Electro (16 al 19 de octubre): hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

One Shot Women (17 y 18 de octubre): clientas Women obtienen 25 % de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en marcas como Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.

Banco Nación y “BNA+ MODO”

Bajo el lema “Este mes más que BNA+ … somos BNA Ma”, Banco Nación ofrece hasta 25 % de reintegros y planes de financiación en 18 cuotas sin interés hasta el 19 de octubre, en rubros como indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía, con tarjetas Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO.

Los descuentos varían entre 15% y 20%, con topes de reintegro de hasta $30.000, y quienes perciban su sueldo en el banco acceden a un 5% adicional de ahorro sin límite. En “Tienda BNA+” se puede pagar hasta en 18 cuotas sin interés entre el 6 y 10 de octubre, y si se cobra el sueldo allí, hay 25 % de descuento con un tope de $25.000.

Asimismo, lanzó un "especial gastronomía" con tarjetas Black o Platinum, los días 18 y 19 de octubre, hasta 25 % de descuento exclusivo con MODO, tope de $50.000 por tarjeta.

BBVA y Banco Provincia: cuotas y reintegros

El BBVA ofrece 30 % de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés desde la app BBVA con MODO, en marcas de indumentaria y deportivas como Adidas, Kosiuko, Puma, Reebok, Vans y Yagmour. Shoppings adheridos incluyen Unicenter, Abasto, Galerías Pacífico, Nordelta, Patio Olmos y Alto Rosario.

En tanto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece los días 11 y 18 de octubre un 20 % de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, farmacias, perfumerías y librerías, mientras que Cuenta DNI ofrecerá 30 % de ahorro en gastronomía los días 18 y 19, con tope de reintegro de $8.000 por persona.

ICBC: promociones en shoppings y online

Por su parte, los clientes de ICBC Mall pueden acceder a 12 cuotas sin interés en toda la tienda o un 30 % de ahorro abonando en una sola cuota con MODO, tope de $50.000. Entre el 13 y 19 de octubre habrá 50 % de descuento en Gift Cards seleccionadas, y los días 17 y 18, hasta 40 % de reintegro en marcas y shoppings adheridos, con topes de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés.

Algunos de los shoppings participantes incluyen Abasto, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Devoto, DOT Baires, Portal Rosario, Unicenter y más de 50 centros comerciales en todo el país.