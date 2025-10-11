Día de la Madre: los bancos lanzan fuertes descuentos para comprar el mejor regalo
Para este Día de la Madre, los bancos lanzaron descuentos para rubros como indumentaria, perfumerías, gastronomía y librerías. Una por una, las promociones.
El domingo de 19 de octubre se celebrará el Día de la Madre, una fecha que se consolidó como una de las más productivas ya que reactiva el consumo para rendir homenaje a las mamás. Acompañando esa premisa, los bancos lanzaron importantes descuentos y beneficios exclusivos que anticipan la compra de regalos.
Con la intención de estimular el consumo y premiar la fidelidad de sus clientes, los bancos, tanto públicos como privados, implementarán durante octubre una serie de promociones especiales. Entre los principales beneficios destacan descuentos de hasta el 30%, cuotas sin interés de 6, 12 e incluso 18 pagos en comercios adheridos, y reintegros directos en cuenta.
Uno por uno, los descuentos por el Día de la Madre
Promociones de Banco Macro
Los clientes de Banco Macro podrán acceder a un 20% de ahorro sin límite en locales adheridos de shoppings de todo el país, pagando con tarjetas de débito o crédito a través de MODO QR o MODO NFC, los días 16 y 17 de octubre.
Además, hasta el 19 de octubre, quienes realicen compras en shoppings seleccionados con tarjetas Macro y usando MODO QR o NFC, recibirán un ahorro del 10 %, con tope de $10.000 por cliente. Los shoppings participantes incluyen, entre otros, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Caballito Shopping, Devoto Shopping, Galerías Pacífico, Patio Olmos y Soleil Premium Outlet.
En gastronomía, el 18 y 19 de octubre, pagando con MODO QR, MODO NFC, Apple Pay o Google Pay y tarjetas Visa Macro, se podrá acceder a un 20 % de descuento, con tope de $20.000 por cliente. Además, hasta este domingo 12 de octubre habrá un Especial Día de la Madre Online con ahorro del 20 % y tope de $20.000 en marcas como Swarovski, La Martina, Liliana y Yagmour, entre otras.
Beneficios del Banco Ciudad
Del 13 al 19 de octubre, el Banco Ciudad ofrecerá 20 % de descuento (tope $20.000 por marca) en tiendas Frávega, tanto físicas como online, y en el portal On City, pagando con QR mediante BUEPP, App Ciudad o MODO. Entre el 15 y 19 de octubre, se suman las promociones en Samsung, aplicables en locales y compras online, con el mismo porcentaje de ahorro.
El programa de beneficios de BUEPP también incluye descuentos en gastronomía, entretenimiento, transporte y servicios, con ahorros de hasta $200.000 por mes en hogares donde cada integrante mayor de 13 años utiliza la app gratuita.
Santander: semanas especiales y promociones
El Banco Santander, por su parte, propone distintos días temáticos como:
- Supermiércoles (15 de octubre): 25 % de ahorro general y 30 % para clientes Select, con hasta 9 cuotas sin interés.
- Plan Sueldo (17 de octubre): beneficio exclusivo de 30 % de descuento para quienes acrediten su sueldo o jubilación en Santander.
- Especial Electro (16 al 19 de octubre): hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
- One Shot Women (17 y 18 de octubre): clientas Women obtienen 25 % de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en marcas como Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.
Banco Nación y “BNA+ MODO”
Bajo el lema “Este mes más que BNA+ … somos BNA Ma”, Banco Nación ofrece hasta 25 % de reintegros y planes de financiación en 18 cuotas sin interés hasta el 19 de octubre, en rubros como indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía, con tarjetas Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO.
Los descuentos varían entre 15% y 20%, con topes de reintegro de hasta $30.000, y quienes perciban su sueldo en el banco acceden a un 5% adicional de ahorro sin límite. En “Tienda BNA+” se puede pagar hasta en 18 cuotas sin interés entre el 6 y 10 de octubre, y si se cobra el sueldo allí, hay 25 % de descuento con un tope de $25.000.
Asimismo, lanzó un "especial gastronomía" con tarjetas Black o Platinum, los días 18 y 19 de octubre, hasta 25 % de descuento exclusivo con MODO, tope de $50.000 por tarjeta.
BBVA y Banco Provincia: cuotas y reintegros
El BBVA ofrece 30 % de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés desde la app BBVA con MODO, en marcas de indumentaria y deportivas como Adidas, Kosiuko, Puma, Reebok, Vans y Yagmour. Shoppings adheridos incluyen Unicenter, Abasto, Galerías Pacífico, Nordelta, Patio Olmos y Alto Rosario.
En tanto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece los días 11 y 18 de octubre un 20 % de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, farmacias, perfumerías y librerías, mientras que Cuenta DNI ofrecerá 30 % de ahorro en gastronomía los días 18 y 19, con tope de reintegro de $8.000 por persona.
ICBC: promociones en shoppings y online
Por su parte, los clientes de ICBC Mall pueden acceder a 12 cuotas sin interés en toda la tienda o un 30 % de ahorro abonando en una sola cuota con MODO, tope de $50.000. Entre el 13 y 19 de octubre habrá 50 % de descuento en Gift Cards seleccionadas, y los días 17 y 18, hasta 40 % de reintegro en marcas y shoppings adheridos, con topes de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés.
Algunos de los shoppings participantes incluyen Abasto, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Devoto, DOT Baires, Portal Rosario, Unicenter y más de 50 centros comerciales en todo el país.