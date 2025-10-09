Banco Nación: estas son todas las promociones y descuentos por el Día de la Madre

El Banco Nación lanzó una nueva campaña de descuentos y reintegros en la previa del Día de la Madre.

El 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y hay promociones en el Banco Nación.

Con nuevo slogan incluido, el Banco Nación dio a conocer las nuevas promociones que ofrecerá para el Día de la Madre. Octubre, se convierte así, en un mes lleno de ofertas para que los clientes de la entidad bancaria puedan aprovechar. A su vez se dieron a conocer las fechas de vigencia y todos los descuentos.

Bajo el slogan “Este mes más que BNA+ … somos BNA Ma”, el Banco Nación dio a conocer la propuesta de beneficios especiales y promociones para el Día de la Madre que se extiende hasta el 19 de octubre, con las tarjetas de débito y crédito -Visa y Mastercard-, a través de “BNA+ MODO” en indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía.

Los descuentos del Banco Nación para el Día de la Madre Los beneficios estarán disponibles del 11 al 18 de octubre en comercios adheridos y en los principales shoppings del país. Las categorías son:

Indumentaria: descuento de hasta un 20%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

descuento de hasta un 20%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés. Perfumería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés. Librería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 10.000 por transacción, y hasta 3 cuotas sin interés. El Día de la Madre tiene distintos orígenes alrededor de todo el mundo Foto: Freepik El Día de la Madre con descuentos del Banco Nación. Además, quienes perciban su sueldo en una cuenta del Banco accederán a un beneficio adicional del 5% sobre todos los descuentos mencionados, sin tope de reintegro, durante el período de vigencia.

Por otro lado, “Tienda BNA+”, el Marketplace de la entidad, ofrece entre el 6 y 10 de octubre, hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Adicionalmente, si percibís tu sueldo en la institución, tenes un 25% de descuento pagando con “BNA+ MODO”, con un tope de $25.000 por cliente, durante la promoción.