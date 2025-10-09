Banco Nación activa una jugosa promoción en combustibles con reintegros de hasta $15.000

Banco Nación lanzó una promoción pensada para aliviar el gasto de movilidad en la recta final del año. Se trata de un reintegro del 30% para compras de combustibles realizadas en estaciones adheridas, con un tope mensual por cliente. El beneficio corre únicamente de viernes a domingo y estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.

La promoción es válida en todo el territorio argentino. La medida, orientada a la cartera de consumo, busca impulsar el uso de MODO BNA+ y, a la vez, ofrecer un ahorro concreto en un servicio esencial. Antes de salir a la ruta, conviene repasar cómo se activa, cuáles son las condiciones y qué límites rigen para no perder ningún peso del beneficio.

El mecanismo es directo. La persona paga el combustible con una tarjeta de crédito del Banco Nación , Visa o Mastercard, dentro de los días habilitados. La devolución equivale al 30% del monto abonado hasta alcanzar el tope de $15.000 por mes y por CUIT. Si el usuario tiene más de una tarjeta del BNA, las compras pueden sumar para llegar al máximo, pero el reintegro global mensual no lo supera.

La promoción se puede aprovechar en octubre y en noviembre, por lo que el ahorro potencial, usando ambos meses al máximo, asciende a $30.000. Es importante tener presente que la oferta aplica solo en estaciones adheridas y que cada operación se computa dentro del mes calendario correspondiente.

La clave pasa por la modalidad de cobro: el pago debe realizarse exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR de MODO en la estación y seleccionando la tarjeta participante. No aplica el uso de saldo en cuenta, ni pagos con débito, ni otras billeteras digitales. Únicamente califican las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación .

Quienes utilicen tarjetas adicionales también pueden acceder, pero para que la devolución se acredite correctamente, el adicional debe contar con una cuenta monetaria en el BNA asociada a BNA+. Sin ese requisito, el reintegro no podrá impactar a nombre de quien realizó la compra con la extensión.

Plazos, límites y condiciones finas

El tope de $15.000 se computa por cliente y por mes calendario, considerando el CUIT. La acreditación del reintegro se realiza dentro de los 30 días de la transacción en la cuenta monetaria vinculada a BNA+ de la persona que pagó. Si se usaron varios medios de pago del mismo banco, la devolución opera hasta alcanzar el límite mensual, sin excedentes. La promoción es para consumo y no altera impuestos, tasas provinciales ni recargos locales.

El BNA aclara que no asume responsabilidad sobre la calidad del combustible o el servicio de las estaciones: su rol se limita al canal de pago y a la devolución. La cobertura es nacional, siempre en comercios adheridos y bajo las condiciones informadas por la entidad.

Un caso práctico ayuda a dimensionar el impacto. Si una persona realiza una carga de $50.000 un sábado, el 30% equivale a $15.000; con esa sola operación alcanza el tope mensual. Si prefiere dividir en dos cargas de $30.000 cada una, el 30% de cada compra sería $9.000, pero el sistema reintegrará como máximo $15.000 en el total del mes. Quien gaste menos también verá un descuento proporcional: con $20.000 de combustible, la devolución será de $6.000. Para evitar contratiempos, conviene solicitar factura o ticket donde conste la operación con QR, guardar el comprobante en la app y verificar que la estación figure como adherida antes de autorizar el pago.

Consejos prácticos para no perder el beneficio

Planificar las cargas entre viernes y domingo es esencial, porque fuera de esos días no corre la promoción. Antes de escanear el QR, confirmá que el cartel de MODO esté visible y que el comercio procese pagos con MODO BNA+. Si el reintegro no aparece, hay que esperar el plazo de hasta 30 días y, de persistir la falta, abrir un reclamo con número de operación, fecha y monto.

Recordá que el 31 de octubre cierra el mes y el 1 de noviembre reinicia el contador del tope. Quienes paguen con tarjetas adicionales deben chequear que la cuenta monetaria vinculada esté activa para recibir la devolución. Con estos pasos, el incentivo permite reducir el costo del tanque sin vueltas y dentro de las reglas fijadas por el banco.