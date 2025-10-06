Televisores más baratos: cómo comprar un Smart TV con un jugoso descuento

Con la llegada del Día de la Madre , muchos comienzan la búsqueda del obsequio ideal, y este año una propuesta sobresale por su combinación de tecnología, utilidad y precio. Los artefactos tecnológicos como los televisores son los que más resaltan para regalar en esta nueva fecha de celebración en 2025.

Es por eso que el supermercado Coto, a través de su sección Coto outlet, lanzó una promoción especial en Smart TV con rebajas de hasta el 20 %, convirtiéndolos en una de las opciones más buscadas para sorprender a mamá. A su vez, en Coto Online también se pueden conseguir precios con un 15% de descuento .

Este regalo puede servir para quedar de la mejor manera con mamá y también para que no sea un gran golpe al bolsillo, por eso los argentinos están buscando las mejores ofertas.

Entre las ofertas destacadas figuran varios modelos y tamaños que se adaptan a diferentes presupuestos:

Smart TV Top House de 32 pulgadas : también con un 15 % de descuento y la opción de pagar en hasta 12 cuotas sin recargo.

Smart TV BGH de 55 pulgadas 4K : disponible a 637.499 pesos, con una rebaja del 15 % y posibilidad de financiarlo en 12 cuotas sin interés.

Smart TV VGH de 50 pulgadas 4K : su valor bajó de 589.999 a 471.999 pesos, con un descuento del 20 %.

Mientras tanto, en la tienda digital de este supermercado se pueden acceder a otros beneficios y descuentos de forma online como los que se ven en la siguiente imagen.

Smart TV Led Sharp 43 pulgadas: $399.999

Smart TV Led BGH 43 pulgadas: $382.499

Smart TV miniled Phillips 75 pulfadas 4K: $2.639.999

Screenshot (13) Televisores Smart TV con descuento en supermercados para el Día de la Madre.

Los productos en oferta provienen del outlet físico de COTO, donde se comercializan artículos en perfecto estado de funcionamiento, aunque con detalles estéticos menores, embalajes abiertos o modelos que ya no forman parte del catálogo actual.

Además de las rebajas, la promoción incluye planes de financiación sin interés, lo que facilita la compra en cuotas sin que aumente el costo final.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Visitar personalmente el local para verificar el estado del producto.

Consultar las condiciones de garantía y cobertura del fabricante.

Comparar precios con otras cadenas o sitios online para confirmar que el descuento sea realmente competitivo.

Asegurarse de que el plan de pago en cuotas no incluya cargos extras o comisiones ocultas.

El outlet se encuentra en Gallo 250, Ciudad de Buenos Aires, y las ofertas se aplican únicamente de manera presencial, ya que por el momento este canal no cuenta con ventas online. Aunque al hacerlo de forma online deberás confiar en el envío de la empresa.

Con las rebajas vigentes y las facilidades de pago, esta propuesta se perfila como una de las más convenientes para el Día de la Madre 2025, ofreciendo un equilibrio entre tecnología, precio y practicidad.