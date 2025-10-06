Robaron en un destacamento de Bomberos Voluntarios y piden identificar a los delincuentes

El destacamento de los Bomberos Voluntarios de Lavalle fue el escenario de un hurto producido durante la madrugada de este domingo, cuando al menos dos delincuentes ingresaron para llevarse la bicicleta de uno de los integrantes del personal, además de una motosierra.

El destacamento está ubicado en calle San Martín de Villa Tulumaya, la ciudad cabecera del departamento, entre las calles Falucho y República de Siria. Allí, los delincuentes ingresaron alrededor de la 1.10 de la madrugada del domingo y se llevaron las pertenencias.

Se trata de una bicicleta marca Sunny rodado 29, de color negra con detalles rojos y blancos. También una motosierra especial, marca Huqsvarna modelo Special 350. Según indicaron desde el destacamento , la bicicleta es propiedad de un bombero que la utiliza para llegar a las urgencias cuando es requerido.

Por tal motivo, desde las redes oficiales del destacamento implementaron un llamado a la solidaridad para lograr dar con los responsables del delito y recuperar los bienes. "Buscamos cualquier tipo de información que nos ayude a encontrar nuestras cosas y a estos mal vivientes que solo saben hacer daño", aseguraron. "Que tristeza y bronca que de este lado se haga de todo para poder avanzar y encontrarse con gente tan mala que solo sabe hacer daño", agregaron.

Quieren pedir ayuda a la comunidad de Lavalle para saber si alguien vio algo sospechoso durante esa noche o bien si tienen información acerca del ofrecimiento de los bienes en grupos de compra-venta de Internet. Pueden comunicarse al Instagram del cuartel o al teléfono 2613899526.

bomberos-voluntarios-43536

Cómo fue el hurto en el cuartel

Los bomberos explicaron a MDZ que los delincuentes, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad, se robaron las cosas que estaban ubicadas en la academia del cuartel, que es donde los bomberos estudian y se visten para salir a las intervenciones.

Los delincuentes ingresaron sin forzar la entrada por uno de los laterales del cuartel, que al ser de salida ante emergencias suele quedar sin llaves. De hecho, los bomberos habían tenido varias emergencias ese día, por lo que había sido utilizada.

Al momento del asalto, la guardia que se encontraba en el cuartel atenta a las comunicaciones del CEO o al teléfono, aguardaba en otra zona y no pudieron atender el andar sigiloso de los delincuentes, que fueron captados por las cámaras en el momento en el que sustraían los objetos.