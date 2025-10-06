Pilotos de Aerolíneas Argentinas realizarán el jueves próximo asambleas en Aeroparque

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA ), realizarán el próximo jueves asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery para analizar acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias, lo que podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos.

Así lo hicieron saber a través de una publicación en su red social X, donde advirtieron que “una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”.

Apuntaron que, además, “ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, ” y añadieron que “tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que “la medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad”.

“Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación. Este proceso virtuoso tiene que ser acompañado por los sindicatos con responsabilidad, y este tipo de medidas atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento de la empresa”, añadieron.

Y afirmaron que “desde Aerolíneas Argentinas se continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que esta medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, concluyeron.

El gremio especificó que las medidas fueron para el 9 de octubre de 16 a 20hs y para el 24 de octubre de 6 a 10hs y advirtieron que, durante esas asambleas hacen “responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

A fines de agosto, APLA había anunciado que llamaría a un paro nacional de pilotos tras no haber llegado a un acuerdo en la conciliación obligatoria y en el marco de la negociación por el decreto 378/2025, que establece la desregulación y modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.

El gremio que conduce Pablo Biró informó en aquella oportunidad que, vencidos los plazos establecidos por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, se considera “en libertad de acción” para retomar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que se originó por el decreto dictado en junio último que modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.