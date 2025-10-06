Cualés son las nuevas frecuencias y destinos para vuelos de cabotaje e internacionales

El sector aerocomercial viene mostrando una fuerte recuperación, tanto en el segmento de cabotaje como internacional. Hasta la pandemia, el 2019 había sido el año de mayor actividad.

En ese entonces, la política de desregulación aérea que había llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri había estimulado la competencia con la llegada de empresas low cost y tarifas más accesibles.

La crisis sanitaria fue un duro golpe para el sector y la actividad se derrumbó.

Con el fin de la cuarentena, el turismo empezó a retornar gradualmente, tanto en la Argentina como en el resto del mundo.

En 2024, el gobierno de Javier Milei volvió a apostar para la apertura aérea y los últimos datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) muestran que la cantidad de pasajeros transportados en vuelos domésticos como internacionales están en un récord histórico al superar los registros de 2019.

Por este motivo, las líneas aéreas que ya operan en el país están incrementando frecuencias y nuevos destinos, mientras que también otras compañías suman al mercado.

En el mercado de cabotaje, Flybondi conectará Córdoba con Puerto Iguazú, El Calafate y Ushuaia desde diciembre.

Para el tramo Córdoba–Puerto Iguazú, desde el 4 de diciembre, habrá cuatro vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo). En el caso de Córdoba–Ushuaia, desde el 6 de diciembre, los miércoles y domingos, mientras que Córdoba–El Calafate estará operativo desde el 10 de diciembre, los lunes y viernes

Con estas incorporaciones, Córdoba alcanzará un total de 10 destinos operados por Flybondi, lo que posiciona al aeropuerto Taravella como su segundo hub más importante en Argentina para la compañía aérea.

En cuanto a Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal presentó su oferta de vuelos para la temporada alta con foco en el turismo doméstico y en destinos internacionales de playa, incorporando novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío.

La presentación, a cargo de Fabián Lombardo, presidente de la compañía, destacó el objetivo de combinar eficiencia operativa con expansión comercial en mercados estratégicos.

En el mercado de cabotaje, la operación refuerza las rutas troncales con Buenos Aires, destacando las 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata.

Además, se suman refuerzos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Entre los intertramos o rutas federales que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires se destacan: Ushuaia – El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche – El Calafate con 6, Tucumán – Mar del Plata con 4, Córdoba – Tucumán con 4 y Salta – Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy, Mar del Plata–Rosario y otras.

Además de reforzar también servicios a Uruguay y Brasil (con vuelos a Cabo Frío-Buzios, desde el 1 de enero al 28 de febrero, Aerolíneas Argentinas operará vuelos directos a Aruba, ruta inédita y su tercer destino en el Caribe.

La aerolínea panameña Copa Airlines, comenzó a operar con vuelos directos hacia y desde Panamá, la nueva ruta a Tucumán. El inicio se produjo el 24 de septiembre con 3 frecuencias por semana (los lunes, miércoles y sábados.

De esta manera, se facilita una conexión directa entre la región norte de la Argentina y los principales destinos de América Central, Norte y el Caribe.

Los vuelos parten Panamá a las 16:35 hs. (hora local), y arriban al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo a las 00:34 a.m. del día siguiente. El vuelo de regreso opera los martes, jueves y domingos a la 1:50 hs, llegando a Panamá a las 5:35 (hora local).

El vuelo Tucumán-Panamá se suma al reinicio de la ruta a Salta.

Por otro lado, la aerolínea española PLUS ULTRA, mantiene su idea de comenzar a operar vuelos a la Argentina. Hace dos años había anunciado su intención de volar entre Madrid y Ezeiza, aunque no se concretó. Durante la reciente Feria Internacional de Turismo, realizada en España, el stand de la compañía proporcionaba la información de iniciar esa ruta a partir de mayo próximo con una frecuencia de dos veces por semana y llegar a cuatro después de julio.

Otra aerolínea española anunció el inicio de operaciones hacia la Argentina. Se trata de World2fly, perteneciente al grupo Iberostar, A través de sus redes sociales anticipó que en octubre 2026 comenzará a volar entre Madrid y Rosario, dos veces por semana