Día de la Madre: cuánto gastan y cómo compran los regalos los argentinos

De cara al próximo domingo 19 de octubre, más de uno ha adelantado sus compras. Indumentaria y Accesorios, lo más elegido.

El Día de la Madre es una de las fechas de mayor consumo para el comercio en Argentina.

El próximo domingo 19 de octubre, los argentinos celebrarán un nuevo Día de la Madre, una fecha que tiene especial importancia desde lo sentimental, pero también desde lo comercial. En la previa del festejo, más de uno ha adelantado sus compras y eligiendo el canal online, marcando así la consolidación del formato de consumo.

El e-commerce continúa demostrando que impulsa las ventas de PyMES y grandes marcas en fechas especiales. De acuerdo al informe compartido por Tiendanube, plataforma que impulsa a más de 140.000 marcas y es líder en Latinoamérica, en Argentina los perfumes, vestimenta de verano y artículos de maquillaje se posicionan como los ítems más vendidos en la última semana.

Respecto a cuánto están gastando los argentinos, el ticket promedio por orden de compra se ubica en $91.085 (casi duplicando la cifra de 2024, cuando había sido de alrededor de $46.500, según Focus Market). Además, el lunes supera al sábado y al domingo en cantidad de ventas, siendo el día más elegido por los argentinos para resolver sus compras de cara a esta fecha.

Se acerca el Día de la madre y comienza la búsqueda de regalos. Foto: Freepik Se acerca el Día de la madre y comienza la búsqueda de regalos. Foto: Freepik Cómo se compra en el Día de la Madre Entre las verticales que más ventas registraron se encuentran: Indumentaria y Accesorios; Decoración y Hogar, y Salud y Belleza. Siguiendo con los datos de Tiendanube, ocho de cada diez compras se hacen a través del celular y cuatro de cada diez eligen el envío gratuito.

El financiamiento es uno de los detalles más determinantes al momento de hacer las compras: el 49% opta por pagar con tarjeta de crédito, mientras que 25% lo hace con transferencia, un 10% con dinero en cuenta de alguna billetera virtual. Asimismo, un 8% se lleva los productos con un pago personalizado, un 5% con tarjeta de débito y solo 3% paga en efectivo.