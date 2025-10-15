Día de la Madre: cuánto gastan y cómo compran los regalos los argentinos
De cara al próximo domingo 19 de octubre, más de uno ha adelantado sus compras. Indumentaria y Accesorios, lo más elegido.
El próximo domingo 19 de octubre, los argentinos celebrarán un nuevo Día de la Madre, una fecha que tiene especial importancia desde lo sentimental, pero también desde lo comercial. En la previa del festejo, más de uno ha adelantado sus compras y eligiendo el canal online, marcando así la consolidación del formato de consumo.
El e-commerce continúa demostrando que impulsa las ventas de PyMES y grandes marcas en fechas especiales. De acuerdo al informe compartido por Tiendanube, plataforma que impulsa a más de 140.000 marcas y es líder en Latinoamérica, en Argentina los perfumes, vestimenta de verano y artículos de maquillaje se posicionan como los ítems más vendidos en la última semana.
Te Podría Interesar
Respecto a cuánto están gastando los argentinos, el ticket promedio por orden de compra se ubica en $91.085 (casi duplicando la cifra de 2024, cuando había sido de alrededor de $46.500, según Focus Market). Además, el lunes supera al sábado y al domingo en cantidad de ventas, siendo el día más elegido por los argentinos para resolver sus compras de cara a esta fecha.
Cómo se compra en el Día de la Madre
Entre las verticales que más ventas registraron se encuentran: Indumentaria y Accesorios; Decoración y Hogar, y Salud y Belleza. Siguiendo con los datos de Tiendanube, ocho de cada diez compras se hacen a través del celular y cuatro de cada diez eligen el envío gratuito.
El financiamiento es uno de los detalles más determinantes al momento de hacer las compras: el 49% opta por pagar con tarjeta de crédito, mientras que 25% lo hace con transferencia, un 10% con dinero en cuenta de alguna billetera virtual. Asimismo, un 8% se lleva los productos con un pago personalizado, un 5% con tarjeta de débito y solo 3% paga en efectivo.
La mayoría, un 65% del total de los que compraron en alguna Tiendanube, eligió hacerlo en un solo pago, mientras que 23% en tres cuotas, 11% en seis y solo un 1% optó por el largo plazo con un pago en 12 cuotas.
“El movimiento sostenido del comercio electrónico en fechas como el Día de la Madre demuestra cómo las marcas argentinas están aprovechando la digitalización para fortalecer su presencia y conectar con nuevos públicos. El consumidor ya confía en las tiendas online locales, y eso consolida al e-commerce como un canal estratégico para impulsar el desarrollo de los comercios, sin importar su tamaño. Hoy, vender online ya no es una alternativa, sino una ventaja competitiva que define el crecimiento de los negocios”, comentó Franco Radavero, gerente General de Tiendanube en Argentina.