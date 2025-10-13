Día de la Madre: la marca que ofrece descuentos en celulares, notebooks y heladeras

Samsung Argentina lanzó una nueva campaña de promociones por el Día de la Madre , con importantes descuentos y planes de financiación en una amplia variedad de productos. La promoción estará vigente hasta el 19 de octubre e incluye smartphones, relojes, auriculares, notebooks , tablets, televisores, heladeras, lavarropas, monitores y barras de sonido, entre otros.

De esta forma, surge otra posibilidad para regalarle a mamá para el próximo domingo sabiendo que se aprovecha una promoción y sin sentir el impacto directo en el bolsillo con la posibilidad de poder pagar en cuotas.

La marca surcoreana ofrece hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos , junto con rebajas especiales en varios de sus modelos más recientes.

Los modelos de la Serie A , orientados al segmento medio, también tienen rebajas significativas:

Galaxy Book3 i7 – 40% off: $1.299.999

Galaxy Book3 i5 – 47% off: $999.999

En cuanto a tablets, se ofrecen opciones de las gamas A y Lite, pensadas para quienes buscan portabilidad y rendimiento:

Tab S6 Lite – 25% off: $599.999

Tab A9+ – 23% off: $489.999

Tab A9 – 40% off: $259.999

Precios en heladeras

Family Hub Side by Side 685 L – 13% off: $5.599.999

No Frost Inverter 716 L – 10% off: $4.199.999

RB45 – 20% off: $1.879.999

Freezer superior AI Energy Mode 407 L – 13% off: $1.599.999

Freezer inferior 328 L – 14% off: $1.499.999

No Frost Silver – 11% off: $899.999

Con esta campaña, se refuerza su estrategia comercial en fechas clave que siguen las marcas, ofreciendo facilidades de pago y descuentos agresivos en su catálogo más reciente. La promoción estará disponible hasta el 19 de octubre, tanto en tiendas oficiales como en el sitios web.