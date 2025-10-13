Día de la Madre: la marca que ofrece descuentos en celulares, notebooks y heladeras
Un gigante tecnológico ofrece tremendos descuentos en el regalo del Día de la Madre. Se trata de una interesante promoción.
Samsung Argentina lanzó una nueva campaña de promociones por el Día de la Madre, con importantes descuentos y planes de financiación en una amplia variedad de productos. La promoción estará vigente hasta el 19 de octubre e incluye smartphones, relojes, auriculares, notebooks, tablets, televisores, heladeras, lavarropas, monitores y barras de sonido, entre otros.
De esta forma, surge otra posibilidad para regalarle a mamá para el próximo domingo sabiendo que se aprovecha una promoción y sin sentir el impacto directo en el bolsillo con la posibilidad de poder pagar en cuotas.
Ofertas en celulares para el Día de la Madre
La marca surcoreana ofrece hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos, junto con rebajas especiales en varios de sus modelos más recientes.
Galaxy S25 FE (256 GB) – 12% off: $1.619.999
Galaxy Z Fold7 (512 GB) – 10% off: $3.599.999
Galaxy Z Flip7 FE (256 GB) – 10% off: $1.799.999
Galaxy S25 Ultra (512 GB) – 10% off: $3.329.999
Galaxy S25+ (512 GB) – 10% off: $2.699.999
Galaxy S25 (512 GB) – 10% off: $2.499.999
Los modelos de la Serie A, orientados al segmento medio, también tienen rebajas significativas:
Galaxy A56 (256 GB) – 20% off: $959.999
Galaxy A36 (256 GB) – 20% off: $799.999
Galaxy A15 (128 GB) – 20% off: $349.999
Galaxy A06 (128 GB) – 20% off: $269.999
Galaxy A06 (64 GB) – 20% off: $231.999
Descuentos en notebooks y tablets
Los equipos Galaxy Book3, ideales para uso profesional o académico, presentan descuentos destacados:
Galaxy Book3 i7 – 40% off: $1.299.999
Galaxy Book3 i5 – 47% off: $999.999
En cuanto a tablets, se ofrecen opciones de las gamas A y Lite, pensadas para quienes buscan portabilidad y rendimiento:
Tab S6 Lite – 25% off: $599.999
Tab A9+ – 23% off: $489.999
Tab A9 – 40% off: $259.999
Precios en heladeras
Family Hub Side by Side 685 L – 13% off: $5.599.999
No Frost Inverter 716 L – 10% off: $4.199.999
RB45 – 20% off: $1.879.999
Freezer superior AI Energy Mode 407 L – 13% off: $1.599.999
Freezer inferior 328 L – 14% off: $1.499.999
No Frost Silver – 11% off: $899.999
Con esta campaña, se refuerza su estrategia comercial en fechas clave que siguen las marcas, ofreciendo facilidades de pago y descuentos agresivos en su catálogo más reciente. La promoción estará disponible hasta el 19 de octubre, tanto en tiendas oficiales como en el sitios web.