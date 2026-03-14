Estrategias cambiarias en tiempo real: el boom de las apps para comprar dólares

A partir de abril de 2025, la flexibilización para la compra de dólares por parte de personas físicas amplió aún más el acceso. Sin embargo, hacia fines de ese año, el Banco Central de la República Argentina BCRA estableció límites para la adquisición de dólar oficial a través de billeteras virtuales .

En ese contexto, el dólar MEP digital se consolidó como la alternativa más utilizada: combina cotización competitiva, operatoria legal y disponibilidad prácticamente inmediata. Así, la cobertura cambiaria pasó a ser una decisión que se ejecuta en tiempo real, con el celular como principal herramienta financiera.

La compra de dólares a través de aplicaciones como billeteras virtuales y apps bancarias creció de forma exponencial en Argentina y se consolidó como la vía principal para el público minorista. Los usuarios están cada vez más atentos y activos frente al mercado cuando el dólar toca un piso, aparece la compra por oportunidad y cuando empieza a repuntar, se activa la cobertura.

La diferencia hoy es la velocidad: esa decisión se ejecuta en minutos desde el celular .

La compra de dólares desde billeteras virtuales viene creciendo. La tecnología cambió el timing del ahorrista y la compra de dólar digital viene creciendo de forma sostenida porque simplifica un proceso que históricamente fue complejo. Para el usuario minorista, el celular ya es la herramienta financiera principal que le permite operar con un Alias y pasar de pesos a dólares digitales en muy pocos pasos.

A partir de abril de 2025, la flexibilización para la compra de dólares por parte de personas físicas amplió aún más el acceso.

El hábito de ahorro y cobertura cambiaria cambió completamente, sobre todo en dos perfiles. Por un lado, personas que trabajan o cobran del exterior, como freelancers o trabajadores remotos y necesitan recibir dólares digitales y usarlos en su vida cotidiana. Por otro, el ahorrista argentino que busca proteger el valor de su dinero frente a la inflación o la devaluación, y encuentra en el dólar digital una forma simple y rápida de dolarizarse.

El dólar MEP fue durante mucho tiempo la principal alternativa frente al oficial, pero hoy el dólar digital está empezando a ganar terreno al haber simplificado el acceso a la moneda. Cada vez más usuarios lo eligen porque permite dolarizarse de forma rápida y directa desde una app, con menos pasos y mayor disponibilidad.

La principal ventaja es la eficiencia. Desde el celular podés convertir pesos a dólares en minutos, ver la cotización en tiempo real y gestionar tu dinero sin procesos complejos. Además, permite usar esos fondos en la vida cotidiana, por ejemplo pagando directamente en moneda local en comercios con QR. Esa eficiencia es lo que está impulsando la adopción.

2 (1) La tecnología cambió el timing del ahorrista y la compra de dólares viene creciendo de forma sostenida. Archivo.

Más allá del contexto económico, el cambio ya es cultural. Las personas quieren soluciones financieras más simples, rápidas y globales. La digitalización del dinero llegó para quedarse.

* Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.