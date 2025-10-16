Solidaridad y glam: todas las fotos de la Noche de los Chefs a beneficio de Amem
Se trata de una emblemática cena que volvió y que es uno de los eventos sociales más queridos de la agenda mendocina. Todas las fotos y detalles de una noche espectacular.
Luego de seis años y con el propósito de regresar con una propuesta innovadora que recuerde sus ediciones anteriores y que continúe con el espíritu solidario de siempre, volvió La Noche de los Chefs, una de las experiencias enogastronómicas más atractivas de la provincia.
Organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple -AMEM- y a total beneficio de su labor en la región, fue el presidente de la institución, Juan Carlos Meca, quien con alegría recibió a quienes colaboraron comprando los lugares para disfrutar de una velada inusual.
Te Podría Interesar
“Estamos muy comprometidos en este regreso, apostamos a redoblar su atractivo... ¡Y lo hemos conseguido!”, dijo y agregó: “Queríamos que La Noche de los Chefs volviera a ser una marca registrada de Mendoza y que reflejara el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.
Este año se celebró la 22° edición con el objetivo de proyectar el evento hacia el futuro con una mirada estratégica. También se anunció que, además de continuar con su fin solidario, lo recaudado será destinado a la renovación y actualización de la infraestructura y tecnología de la sede de AMEM, un espacio pensado para mejorar la atención y rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
Volvió la cena de Amem: una noche en la que la solidaridad es protagonista
La Noche de los Chefs presentó una comunidad gastronómica unida por la solidaridad, donde cada plato fue una experiencia sensorial con conciencia.
Así, el propósito de la velada fue visibilizar una causa y transformar una noche en un gesto que perdura. El encuentro combinó gastronomía de alto nivel con un fuerte compromiso social.
Desde la organización reafirmaron que todo lo recaudado en esta edición se destinará a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación para más de 150 pacientes en Mendoza.
AMEM acompaña a personas con esclerosis múltiple, y otras enfermedades neurodegenerativas que afectan los sentidos, el movimiento y la calidad de vida, desde hace más de 35 años.
La comisión organizadora destacó el aporte de las bodegas, restaurantes y empresas que aceptaron participar en la edición 2025. También, a todos los profesionales que colaboraron en la fiesta y a los 13 chefs, quienes desinteresadamente diseñaron el menú.
Políticos y empresarios presentes
El Gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y fue recibido por el presidente de AMEM, Juan Carlos Meca, y el vicepresidente, Carlos Gordillo. Además de la experiencia gastronómica, que consistió en un menú de lujo elaborado por trece reconocidos chefs mendocinos, la noche incluyó una subasta de obras de arte y números en vivo, con la presencia del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza.
También estuvieron presentes los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y de Guaymallén, Marcos Calvente; los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el titular del IPV, Gustavo Cantero, y otras autoridades provinciales.
El Gobernador Alfredo Cornejo destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado para fortalecer los objetivos sociales de Mendoza. “Queremos dar testimonio de nuestro apoyo a esta institución y al enorme voluntariado que existe en la provincia. La solidaridad mendocina se sostiene gracias a una red de colaboradores que hacen posible iniciativas como esta”, expresó.
Asimismo, subrayó la importancia de haber recuperado esta tradicional fiesta después de seis años: “Que se haya logrado retomar esta celebración es un motivo de satisfacción. El Gobierno provincial acompaña, pero esto solo es posible con el compromiso del sector privado, a través de distintos auspicios y colaboraciones, y con el aporte de varias intendencias que también se suman con su esfuerzo”.
Por último, el mandatario puso en valor el crecimiento de la gastronomía local y su impacto en la economía mendocina. “La gastronomía de Mendoza ha crecido mucho en los últimos años. Nos trae turistas, genera riqueza y nos llena de orgullo. Felicitaciones a los chefs y a sus equipos, que son artífices de este cambio cultural y productivo que vive nuestra provincia”, expresó.
Los chefs destacados
La 22ª edición del evento convocó a trece chefs icónicos que representan lo mejor de la gastronomía local junto a talentos destacados por la Guía Michelin.
El menú mostró la diversidad de sabores de Mendoza y del mundo con toques de cocina de autor. Los chefs a cargo fueron:
- María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante).
- Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear).
- Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje).
- Vanina Chimeno (María Antonieta y Orégano).
- Claudio Lucero (Isidris).
- Fede Pettit (Gula).
- Juan Ventureyra (Riccitelli Wines).
- Nacho Molina (Los Vientos).
- Mauro Porfiri (Assemblage).
- Lucas Olcese (Los Bocheros).
- Iván Azar (Casa Vigil).
- Matías Gutiérrez (Abrasado).
- Martín Chacón (Sheraton Mendoza).
No te pierdas, a continuación, la galería de fotos:
gfbn