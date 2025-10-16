Solidaridad y glam: todas las fotos de la Noche de los Chefs a beneficio de Amem

Luego de seis años y con el propósito de regresar con una propuesta innovadora que recuerde sus ediciones anteriores y que continúe con el espíritu solidario de siempre, volvió La Noche de los Chefs , una de las experiencias enogastronómicas más atractivas de la provincia.

Organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple - AMEM - y a total beneficio de su labor en la región, fue el presidente de la institución, Juan Carlos Meca , quien con alegría recibió a quienes colaboraron comprando los lugares para disfrutar de una velada inusual.

“Estamos muy comprometidos en este regreso, apostamos a redoblar su atractivo... ¡Y lo hemos conseguido!”, dijo y agregó: “Queríamos que La Noche de los Chefs volviera a ser una marca registrada de Mendoza y que reflejara el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena , sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.

Este año se celebró la 22° edición con el objetivo de proyectar el evento hacia el futuro con una mirada estratégica. También se anunció que, además de continuar con su fin solidario, lo recaudado será destinado a la renovación y actualización de la infraestructura y tecnología de la sede de AMEM, un espacio pensado para mejorar la atención y rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

La Noche de los Chefs presentó una comunidad gastronómica unida por la solidaridad, donde cada plato fue una experiencia sensorial con conciencia.

Así, el propósito de la velada fue visibilizar una causa y transformar una noche en un gesto que perdura. El encuentro combinó gastronomía de alto nivel con un fuerte compromiso social.

Desde la organización reafirmaron que todo lo recaudado en esta edición se destinará a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación para más de 150 pacientes en Mendoza.

AMEM acompaña a personas con esclerosis múltiple, y otras enfermedades neurodegenerativas que afectan los sentidos, el movimiento y la calidad de vida, desde hace más de 35 años.

La comisión organizadora destacó el aporte de las bodegas, restaurantes y empresas que aceptaron participar en la edición 2025. También, a todos los profesionales que colaboraron en la fiesta y a los 13 chefs, quienes desinteresadamente diseñaron el menú.

Políticos y empresarios presentes

El Gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y fue recibido por el presidente de AMEM, Juan Carlos Meca, y el vicepresidente, Carlos Gordillo. Además de la experiencia gastronómica, que consistió en un menú de lujo elaborado por trece reconocidos chefs mendocinos, la noche incluyó una subasta de obras de arte y números en vivo, con la presencia del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza.

También estuvieron presentes los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y de Guaymallén, Marcos Calvente; los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el titular del IPV, Gustavo Cantero, y otras autoridades provinciales.

El Gobernador Alfredo Cornejo destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado para fortalecer los objetivos sociales de Mendoza. “Queremos dar testimonio de nuestro apoyo a esta institución y al enorme voluntariado que existe en la provincia. La solidaridad mendocina se sostiene gracias a una red de colaboradores que hacen posible iniciativas como esta”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de haber recuperado esta tradicional fiesta después de seis años: “Que se haya logrado retomar esta celebración es un motivo de satisfacción. El Gobierno provincial acompaña, pero esto solo es posible con el compromiso del sector privado, a través de distintos auspicios y colaboraciones, y con el aporte de varias intendencias que también se suman con su esfuerzo”.

Por último, el mandatario puso en valor el crecimiento de la gastronomía local y su impacto en la economía mendocina. “La gastronomía de Mendoza ha crecido mucho en los últimos años. Nos trae turistas, genera riqueza y nos llena de orgullo. Felicitaciones a los chefs y a sus equipos, que son artífices de este cambio cultural y productivo que vive nuestra provincia”, expresó.

Los chefs destacados

La 22ª edición del evento convocó a trece chefs icónicos que representan lo mejor de la gastronomía local junto a talentos destacados por la Guía Michelin.

El menú mostró la diversidad de sabores de Mendoza y del mundo con toques de cocina de autor. Los chefs a cargo fueron:

María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante).

Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear).

Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje).

Vanina Chimeno (María Antonieta y Orégano).

Claudio Lucero (Isidris).

Fede Pettit (Gula).

Juan Ventureyra (Riccitelli Wines).

Nacho Molina (Los Vientos).

Mauro Porfiri (Assemblage).

Lucas Olcese (Los Bocheros).

Iván Azar (Casa Vigil).

Matías Gutiérrez (Abrasado).

Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos:

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.14.23 PM Charlie Gordillo y Juan Carlos Meca recibieron a Alfredo Cornejo.

Noche de los chefs de Amem 7 Pablo Francisco -Gerente General de Bodega Altavista- junto a su esposa.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.10.20 PM José Luis Saldaña, Erica Vicario y Vicky Dion.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.06.28 PM Ale Navarría, Sergio Miranda y Laura Olmedo.

Noche de los chefs de Amem 9 Augusto García, de Zonda Cocina de Paisaje, con las manos en la masa.

Noche de los chefs de Amem 2 Carlos González, Mariano Buenanueva, Alfredo Dantiacq, Javier Beltrami, Diego Costarelli y Héctor Truviano.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.07.18 PM (1) Gonzalo Escayol, Julia Masud (Lamadrid), Maggie Oviedo (Susana Balbo Wines) y Sebastián Ramírez.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.12.38 PM Juan Carlos Meca, presidente AMEM, Virginia Meca y Charlie Gordillo.

Noche de los chefs de Amem 8 Una de las delicias servidas: crema de maíz con trucha curada y amaranto.

Noche de los chefs de Amem 10 Daniela Gutiérrez junto a Fede Croce.

Noche de los chefs de Amem 11 Vanina Chimeno y Ginella Mazzocca junto a Ichi Interllige y Micaela Arabales.

Noche de los chefs de Amem María Teresa Barbera y Alejandra Navarría.

Noche de los chefs de Amem 3 Roberto Porfiri, 96 años, fundador de Montecatini. María Teresa Barbera, 91 años, fundadora de La Marchigiana. Historia viva de la gastronomía argentina.

Noche de los chefs de Amem 4 La mesa del Instituto Provincial de la Vivienda.

Noche de los chefs de Amem 5 Camila y Matías, atentos a prestar servicio si era requerido.

Noche de los chefs de Amem 6 Casa Vigil y Zonda de Lagarde compartieron mesa de amigos.

Noche de los chefs de Amem 24 Eugenia Rodríguez y Federico Kunz.

Noche de los chefs de Amem 12 Ana Paula Gutiérrez, súper alegre.

Noche de los chefs de Amem 23 Andrés Pérez Díaz y Ronit Camsen.

Noche de los chefs de Amem 13 Iván Azar, Federico Pettit y Matías Gutiérrez, en plena faena.

Noche de los chefs de Amem 14 Federico Pettit.

Noche de los chefs de Amem 21 El ministro de Hacienda Víctor Fayad junto a su esposa.

Noche de los chefs de Amem 15 Lucas Olcese y Luan Fernández.

Noche de los chefs de Amem 16 Juan Ventureyra -Riccitelli Bistró- y Flavia Amad -Osadía de crear-.

Noche de los chefs de Amem 20 Renato Di Fabio junto a Alejandra González Marotta.

Noche de los chefs de Amem 17 Una foto que testifica el esfuerzo y el profesionalismo de quienes hacen servicio gastronómico.

Noche de los chefs de Amem 19 Paula Marañón y Andrés Carnevale.

Noche de los chefs de Amem 18 Claudio Lucero, Ignacio Molina y Martín Chacón.

Noche de los chefs de Amem 22 Marcos Trionfi y Andrea Aellén.

Noche de los chefs de Amem 25 Una mesa con activos colaboradores de Amem.

Noche de los chefs de Amem 26 Axel, Rodri, Romi, Fede, Machi, Nico, las Euges y Maca: una de las mesas más divertidas de la noche.

Noche de los chefs de Amem 27 Marcos Calvente -Intendente de Guaymallén-, Diego Costarelli -Intendente de Godoy Cruz-, El Dr. Charlie Gordillo, Juan Carlos Meca -presidente de Amem-, el gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé.

Noche de los chefs de Amem 28 La llegada de Cornejo a la gala.

Noche de los chefs de Amem 29 El Dr. Richard Diumenjo y su esposa Mariana.

Noche de los chefs de Amem 30 Juan Olmedo junto a Gisela Sánchez Vuagniaux.

Noche de los chefs de Amem 32 El saludo entre Costarelli y Cornejo.

Noche de los chefs de Amem 33 Richard Diumenjo y Charlie Gordillo.

Noche de los chefs de Amem 34 Otra imagen de la mesa principal.

Noche de los chefs de Amem 35 La noche de Amem volvió y Mendoza es un poco más solidaria.

DSC01542 Mozos, sommeliers y voluntarios: un verdadero ejército.

DSC01604 La llegada del gobernador al auditorio Bustelo.

DSC01667 El ballet municipal de la Ciudad de Mendoza y su actuación.

DSC01731-e1760578637769 Cornejo dirigió unas palabras a los presentes.

La noche de los chefs-58 El aplauso para los chefs que donaron su tiempo, profesionalismo y cariño.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.41 PM El municipio de Guaymallén dijo presente y también colaboró con Amem.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.42 PM La destreza de los bailarines produjo aplausos de pie de los espectadores.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.42 PM (1) Daniela Gutiérrez y Sergio Coco Gras fueron los conductores de la noche.

gfbn