Solidaridad y glam: todas las fotos de la Noche de los Chefs a beneficio de Amem

Se trata de una emblemática cena que volvió y que es uno de los eventos sociales más queridos de la agenda mendocina. Todas las fotos y detalles de una noche espectacular.

Federico Croce

Federico Croce

Luego de seis años y con el propósito de regresar con una propuesta innovadora que recuerde sus ediciones anteriores y que continúe con el espíritu solidario de siempre, volvió La Noche de los Chefs, una de las experiencias enogastronómicas más atractivas de la provincia.

Organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple -AMEM- y a total beneficio de su labor en la región, fue el presidente de la institución, Juan Carlos Meca, quien con alegría recibió a quienes colaboraron comprando los lugares para disfrutar de una velada inusual.

“Estamos muy comprometidos en este regreso, apostamos a redoblar su atractivo... ¡Y lo hemos conseguido!”, dijo y agregó: “Queríamos que La Noche de los Chefs volviera a ser una marca registrada de Mendoza y que reflejara el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.

Este año se celebró la 22° edición con el objetivo de proyectar el evento hacia el futuro con una mirada estratégica. También se anunció que, además de continuar con su fin solidario, lo recaudado será destinado a la renovación y actualización de la infraestructura y tecnología de la sede de AMEM, un espacio pensado para mejorar la atención y rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

Volvió la cena de Amem: una noche en la que la solidaridad es protagonista

La Noche de los Chefs presentó una comunidad gastronómica unida por la solidaridad, donde cada plato fue una experiencia sensorial con conciencia.

Así, el propósito de la velada fue visibilizar una causa y transformar una noche en un gesto que perdura. El encuentro combinó gastronomía de alto nivel con un fuerte compromiso social.

Desde la organización reafirmaron que todo lo recaudado en esta edición se destinará a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación para más de 150 pacientes en Mendoza.

AMEM acompaña a personas con esclerosis múltiple, y otras enfermedades neurodegenerativas que afectan los sentidos, el movimiento y la calidad de vida, desde hace más de 35 años.

La comisión organizadora destacó el aporte de las bodegas, restaurantes y empresas que aceptaron participar en la edición 2025. También, a todos los profesionales que colaboraron en la fiesta y a los 13 chefs, quienes desinteresadamente diseñaron el menú.

Políticos y empresarios presentes

El Gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y fue recibido por el presidente de AMEM, Juan Carlos Meca, y el vicepresidente, Carlos Gordillo. Además de la experiencia gastronómica, que consistió en un menú de lujo elaborado por trece reconocidos chefs mendocinos, la noche incluyó una subasta de obras de arte y números en vivo, con la presencia del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza.

También estuvieron presentes los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y de Guaymallén, Marcos Calvente; los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el titular del IPV, Gustavo Cantero, y otras autoridades provinciales.

El Gobernador Alfredo Cornejo destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado para fortalecer los objetivos sociales de Mendoza. “Queremos dar testimonio de nuestro apoyo a esta institución y al enorme voluntariado que existe en la provincia. La solidaridad mendocina se sostiene gracias a una red de colaboradores que hacen posible iniciativas como esta”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de haber recuperado esta tradicional fiesta después de seis años: “Que se haya logrado retomar esta celebración es un motivo de satisfacción. El Gobierno provincial acompaña, pero esto solo es posible con el compromiso del sector privado, a través de distintos auspicios y colaboraciones, y con el aporte de varias intendencias que también se suman con su esfuerzo”.

Por último, el mandatario puso en valor el crecimiento de la gastronomía local y su impacto en la economía mendocina. “La gastronomía de Mendoza ha crecido mucho en los últimos años. Nos trae turistas, genera riqueza y nos llena de orgullo. Felicitaciones a los chefs y a sus equipos, que son artífices de este cambio cultural y productivo que vive nuestra provincia”, expresó.

Los chefs destacados

La 22ª edición del evento convocó a trece chefs icónicos que representan lo mejor de la gastronomía local junto a talentos destacados por la Guía Michelin.

El menú mostró la diversidad de sabores de Mendoza y del mundo con toques de cocina de autor. Los chefs a cargo fueron:

  • María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante).
  • Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear).
  • Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje).
  • Vanina Chimeno (María Antonieta y Orégano).
  • Claudio Lucero (Isidris).
  • Fede Pettit (Gula).
  • Juan Ventureyra (Riccitelli Wines).
  • Nacho Molina (Los Vientos).
  • Mauro Porfiri (Assemblage).
  • Lucas Olcese (Los Bocheros).
  • Iván Azar (Casa Vigil).
  • Matías Gutiérrez (Abrasado).
  • Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos:

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.14.23 PM
Charlie Gordillo y Juan Carlos Meca recibieron a Alfredo Cornejo.

Charlie Gordillo y Juan Carlos Meca recibieron a Alfredo Cornejo.

Noche de los chefs de Amem 7
Pablo Francisco -Gerente General de Bodega Altavista- junto a su esposa.

Pablo Francisco -Gerente General de Bodega Altavista- junto a su esposa.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.10.20 PM
José Luis Saldaña, Erica Vicario y Vicky Dion.

José Luis Saldaña, Erica Vicario y Vicky Dion.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.06.28 PM
Ale Navarría, Sergio Miranda y Laura Olmedo.

Ale Navarría, Sergio Miranda y Laura Olmedo.

Noche de los chefs de Amem 9
Augusto García, de Zonda Cocina de Paisaje, con las manos en la masa.

Augusto García, de Zonda Cocina de Paisaje, con las manos en la masa.

Noche de los chefs de Amem 2
Carlos González, Mariano Buenanueva, Alfredo Dantiacq, Javier Beltrami, Diego Costarelli y Héctor Truviano.

Carlos González, Mariano Buenanueva, Alfredo Dantiacq, Javier Beltrami, Diego Costarelli y Héctor Truviano.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.07.18 PM (1)
Gonzalo Escayol, Julia Masud (Lamadrid), Maggie Oviedo (Susana Balbo Wines) y Sebastián Ramírez.

Gonzalo Escayol, Julia Masud (Lamadrid), Maggie Oviedo (Susana Balbo Wines) y Sebastián Ramírez.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.12.38 PM
Juan Carlos Meca, presidente AMEM, Virginia Meca y Charlie Gordillo.

Juan Carlos Meca, presidente AMEM, Virginia Meca y Charlie Gordillo.

Noche de los chefs de Amem 8
Una de las delicias servidas: crema de maíz con trucha curada y amaranto.

Una de las delicias servidas: crema de maíz con trucha curada y amaranto.

Noche de los chefs de Amem 10
Daniela Gutiérrez junto a Fede Croce.

Daniela Gutiérrez junto a Fede Croce.

Noche de los chefs de Amem 11
Vanina Chimeno y Ginella Mazzocca junto a Ichi Interllige y Micaela Arabales.

Vanina Chimeno y Ginella Mazzocca junto a Ichi Interllige y Micaela Arabales.

Noche de los chefs de Amem
María Teresa Barbera y Alejandra Navarría.

María Teresa Barbera y Alejandra Navarría.

Noche de los chefs de Amem 3
Roberto Porfiri, 96 años, fundador de Montecatini. María Teresa Barbera, 91 años, fundadora de La Marchigiana. Historia viva de la gastronomía argentina.

Roberto Porfiri, 96 años, fundador de Montecatini. María Teresa Barbera, 91 años, fundadora de La Marchigiana. Historia viva de la gastronomía argentina.

Noche de los chefs de Amem 4
La mesa del Instituto Provincial de la Vivienda.

La mesa del Instituto Provincial de la Vivienda.

Noche de los chefs de Amem 5
Camila y Matías, atentos a prestar servicio si era requerido.

Camila y Matías, atentos a prestar servicio si era requerido.

Noche de los chefs de Amem 6
Casa Vigil y Zonda de Lagarde compartieron mesa de amigos.

Casa Vigil y Zonda de Lagarde compartieron mesa de amigos.

Noche de los chefs de Amem 24
Eugenia Rodríguez y Federico Kunz.

Eugenia Rodríguez y Federico Kunz.

Noche de los chefs de Amem 12
Ana Paula Gutiérrez, súper alegre.

Ana Paula Gutiérrez, súper alegre.

Noche de los chefs de Amem 23
Andrés Pérez Díaz y Ronit Camsen.

Andrés Pérez Díaz y Ronit Camsen.

Noche de los chefs de Amem 13
Iván Azar, Federico Pettit y Matías Gutiérrez, en plena faena.

Iván Azar, Federico Pettit y Matías Gutiérrez, en plena faena.

Noche de los chefs de Amem 14
Federico Pettit.

Federico Pettit.

Noche de los chefs de Amem 21
El ministro de Hacienda Víctor Fayad junto a su esposa.

El ministro de Hacienda Víctor Fayad junto a su esposa.

Noche de los chefs de Amem 15
Lucas Olcese y Luan Fernández.

Lucas Olcese y Luan Fernández.

Noche de los chefs de Amem 16
Juan Ventureyra -Riccitelli Bistró- y Flavia Amad -Osadía de crear-.

Juan Ventureyra -Riccitelli Bistró- y Flavia Amad -Osadía de crear-.

Noche de los chefs de Amem 20
Renato Di Fabio junto a Alejandra González Marotta.

Renato Di Fabio junto a Alejandra González Marotta.

Noche de los chefs de Amem 17
Una foto que testifica el esfuerzo y el profesionalismo de quienes hacen servicio gastronómico.

Una foto que testifica el esfuerzo y el profesionalismo de quienes hacen servicio gastronómico.

Noche de los chefs de Amem 19
Paula Marañón y Andrés Carnevale.

Paula Marañón y Andrés Carnevale.

Noche de los chefs de Amem 18
Claudio Lucero, Ignacio Molina y Martín Chacón.

Claudio Lucero, Ignacio Molina y Martín Chacón.

Noche de los chefs de Amem 22
Marcos Trionfi y Andrea Aell&eacute;n.

Marcos Trionfi y Andrea Aellén.

Noche de los chefs de Amem 25
Una mesa con activos colaboradores de Amem.

Una mesa con activos colaboradores de Amem.

Noche de los chefs de Amem 26
Axel, Rodri, Romi, Fede, Machi, Nico, las Euges y Maca: una de las mesas más divertidas de la noche.

Axel, Rodri, Romi, Fede, Machi, Nico, las Euges y Maca: una de las mesas más divertidas de la noche.

Noche de los chefs de Amem 27
Marcos Calvente -Intendente de Guaymallén-, Diego Costarelli -Intendente de Godoy Cruz-, El Dr. Charlie Gordillo, Juan Carlos Meca -presidente de Amem-, el gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé.

Marcos Calvente -Intendente de Guaymallén-, Diego Costarelli -Intendente de Godoy Cruz-, El Dr. Charlie Gordillo, Juan Carlos Meca -presidente de Amem-, el gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé.

Noche de los chefs de Amem 28
La llegada de Cornejo a la gala.

La llegada de Cornejo a la gala.

Noche de los chefs de Amem 29
El Dr. Richard Diumenjo y su esposa Mariana.

El Dr. Richard Diumenjo y su esposa Mariana.

Noche de los chefs de Amem 30
Juan Olmedo junto a Gisela Sánchez Vuagniaux.

Juan Olmedo junto a Gisela Sánchez Vuagniaux.

Noche de los chefs de Amem 32
El saludo entre Costarelli y Cornejo.

El saludo entre Costarelli y Cornejo.

Noche de los chefs de Amem 33
Richard Diumenjo y Charlie Gordillo.

Richard Diumenjo y Charlie Gordillo.

Noche de los chefs de Amem 34
Otra imagen de la mesa principal.

Otra imagen de la mesa principal.

Noche de los chefs de Amem 35
La noche de Amem volvió y Mendoza es un poco más solidaria.

La noche de Amem volvió y Mendoza es un poco más solidaria.

DSC01542
Mozos, sommeliers y voluntarios: un verdadero ejército.

Mozos, sommeliers y voluntarios: un verdadero ejército.

DSC01604
La llegada del gobernador al auditorio Bustelo.

La llegada del gobernador al auditorio Bustelo.

DSC01667
El ballet municipal de la Ciudad de Mendoza y su actuación.

El ballet municipal de la Ciudad de Mendoza y su actuación.

DSC01731-e1760578637769
Cornejo dirigió unas palabras a los presentes.

Cornejo dirigió unas palabras a los presentes.

La noche de los chefs-58
El aplauso para los chefs que donaron su tiempo, profesionalismo y cariño.

El aplauso para los chefs que donaron su tiempo, profesionalismo y cariño.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.41 PM
El municipio de Guaymallén dijo presente y también colaboró con Amem.

El municipio de Guaymallén dijo presente y también colaboró con Amem.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.42 PM
La destreza de los bailarines produjo aplausos de pie de los espectadores.

La destreza de los bailarines produjo aplausos de pie de los espectadores.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.21.42 PM (1)
Daniela Gutiérrez y Sergio Coco Gras fueron los conductores de la noche.

Daniela Gutiérrez y Sergio Coco Gras fueron los conductores de la noche.

