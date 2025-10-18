Día de la Madre: ideas para agasajar a mamá este 19 de octubre
El tercer domingo de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una fecha que tiene sus raíces en la conmemoración católica de la maternidad de la Virgen María.
El próximo domingo 19 de octubre se celebrará en Argentina el Día de la Madre, una de las fechas más significativas del calendario familiar. La jornada, que año tras año convoca reuniones, comidas especiales y gestos de afecto, invita a reflexionar sobre el rol fundamental que cumplen las madres en la sociedad y a agradecer su dedicación cotidiana.
Aunque en muchos países del mundo la fecha se conmemora en mayo, en Argentina tiene un origen particular. En 1931, la Iglesia Católica decidió instituir el 11 de octubre como día para conmemorar la maternidad de la Virgen María. Con el paso del tiempo, y para facilitar su celebración, la jornada se trasladó al tercer domingo de octubre, lugar que conserva hasta la actualidad. Esa elección convirtió a la festividad en una tradición única, profundamente arraigada en la cultura nacional.
Más allá del contexto histórico y religioso, el Día de la Madre se vive en Argentina como una fecha de encuentro. No se trata únicamente de entregar un obsequio, sino de compartir un almuerzo en familia, brindar por los recuerdos y, en muchos casos, recordar a las madres que ya no están físicamente pero siguen presentes en la memoria afectiva.
El valor de un gesto
Si bien el cariño no se mide en regalos, lo cierto es que muchos hijos e hijas eligen sorprender a sus madres con presentes especiales. El obsequio, más que un objeto, se convierte en un gesto simbólico de gratitud y reconocimiento. En este sentido, el mercado se renueva año tras año con opciones que van desde lo clásico hasta lo innovador, adaptadas a distintos estilos y presupuestos.
A continuación, una selección de ideas de regalos para inspirar a quienes buscan algo diferente este Día de la Madre:
- Libros: desde novelas atrapantes hasta ensayos de actualidad o poesía, un buen libro siempre es un compañero ideal.
- Perfumes: las fragancias permiten evocar recuerdos y acompañar la rutina con un toque personal.
- Accesorios: carteras, billeteras, cinturones o pañuelos que suman estilo y funcionalidad.
- Moda: una prenda de temporada que renueve su guardarropa y le brinde comodidad.
- Joyería o bijouterie: un detalle delicado que puede convertirse en un objeto con valor sentimental.
- Experiencias gastronómicas: desde una cena en su restaurante favorito hasta un brunch familiar en casa.
- Tecnología práctica: auriculares inalámbricos, relojes inteligentes o dispositivos que faciliten la vida diaria.
- Cuidado personal: sets de spa en casa, cremas nutritivas o un voucher para un tratamiento estético.
- Espumantes y vinos: ideales para brindar en familia y celebrar con alegría la ocasión.
- Plantas y flores: un clásico atemporal que aporta vida y frescura al hogar.
Una celebración que se reinventa
El Día de la Madre también refleja los cambios culturales y sociales. Hoy se amplía la mirada y se reconoce la maternidad en todas sus formas: madres biológicas, adoptivas, de crianza y aquellas figuras femeninas que han ejercido un rol maternal en la vida de otras personas. En ese sentido, la jornada se resignifica como un homenaje al amor, al acompañamiento y al cuidado.
En un mundo marcado por la inmediatez y la rutina acelerada, esta fecha se convierte en un recordatorio de lo esencial: dedicar tiempo a quienes siempre han estado presentes. Ya sea con un desayuno sorpresa, una videollamada, un ramo de flores o un regalo cuidadosamente elegido, lo importante es el gesto de gratitud y reconocimiento.