Fiesta Provincial de la Cerveza: el line up por día y los precios de combos y entradas

Cada año, los fanáticos de la música esperan por la gran Fiesta Provincial de la Cerveza que se festeja en el departamento de Godoy Cruz. Toda la info acá.

La celebración está cada vez más cerca y no te la podés perder.

El Hipódromo de Mendoza se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos más esperados del oeste argentino. La Fiesta Provincial de la Cerveza anunció que todo está listo para su Volumen 18, que se realizará durante tres noches consecutivas, del 5 al 7 de diciembre.

Grilla explosiva y venta de entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza El festival promete tres jornadas imperdibles que fusionarán distintos géneros musicales para asegurar una convocatoria masiva. Desde la cumbia y el cuarteto, pasando por el rock, hasta el trap y los hits latinos, el Volumen 18 de la Fiesta de la Cerveza se consolidó como una propuesta versátil y apta para todos los gustos.

lbx fiesta de la cerveza Primer dia de la Fiesta provincial de la cerveza 2025. Instagram La venta de tickets para el festival ya se encuentra en marcha, y los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Passline, que ofrece diversas opciones y combos para disfrutar en familia o con amigos. La entrada individual tiene un valor de $35.000, pero además hay combos para aquellos que vayan con amigos: 3 entradas por $102.000, 4 entradas por $130.000 y 6 entradas por $186.000. Cualquiera de estas compras tienen hasta tres cuotas sin interés con todos los bancos y se agrega que los menores de 10 años no realizan ningún pag.

piti fiesta de la cerveza Segundo dia de la Fiesta provincial de la cerveza 2025. Instagram El cronograma de espectáculos garantiza que el Hipódromo de Mendoza vibrará con distintos ritmos cada noche. El viernes 5 de diciembre la apertura estará dedicada al baile y la cumbia, con la presencia de Damas Gratis, La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo. La jornada siguiente, el sábado 6, será una noche dedicada al rock, encabezada por Ciro y Los Persas, junto a Piti Fernández y La Franela, prometiendo un encuentro cargado de energía y grandes clásicos.