Wanda Nara apuntó contra la actual pareja de Maxi López y tensó el aire de MasterChef Celebrity: "Quién le..."

La conductora del reality de cocina ha dejado mucho que desear con ciertos comentarios que resonaron en redes sociales: los detalles.

Wanda Nara ha debutado una vez más en MasterChef Celebrity. En su cuarta temporada, el programa se compone de personajes tales como su exesposo, Maxi López. Su presencia ha generado diversos comentarios por parte de la presentadora que muchos consumidores han tomado como desatinados.

En uno de los últimos programas, los participantes tuvieron que llevar a cabo "la mejor milanesa de sus vidas". El primer desafío consistió en recolectar pelotitas, y el numero conseguido limitaba el uso de ingredientes para la preparación. Algunos tuvieron suerte y otros, debieron acotarse a lo necesario.

En el caso de López, el hombre expresó "disfrutar el desafío" ya que es un plato que cocina para sus hijos y su mujer, por lo que se mostró cómodo y confiado con la competencia. Sin embargo, su expareja decidió jugar con la distancia y las pasiones, por lo que largó un desafortunado comentario.

La palabra de Wanda Nara que descolocó el aire Cuando el exjugador fue consultado por el nombre del plato, éste decidió nombrarlo "Antojo" y citó una situación actual en su vida: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, asique a cualquier hora me tengo que levantar y prepararla".

Ante la anécdota, Wanda Nara apuntó contra Daniela Christiansson y expresó: "La pregunta es: ¿Quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Lo dicho generó seriedad en las cocinas.