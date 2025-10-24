El dramático relato de la madre de Lourdes Fernández y las graves sospechas hacia Leandro García Gómez
Mabel López, madre de Lourdes Fernández, reveló en Intrusos detalles de la desaparición de la cantante.
Continuando con la dramática situación que vivió Lourdes Fernández de Bandana, su madre, Mabel López, brindó detalles estremecedores sobre las últimas interacciones que tuvo con su hija antes de radicar la denuncia por su desaparición. En una nota con Intrusos, Mabel López recordó que la última vez que vio a la cantante fue a principios de octubre y que su estado físico ya generaba preocupación.
La madre de Lowrdez reveló las lesiones y el distanciamiento antes de la denuncia
La madre de la artista rememoró el momento exacto en que vio a su hija visiblemente afectada. “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera, la que sí notó las lesiones fue Anita (hermana de Lowrdez)", reveló la mujer desde su casa en Hurlingham.
El silencio posterior de Lowrdez solo incrementó la preocupación de su madre. Mabel López indicó que, tras esa visita, su contacto con la artista se interrumpió abruptamente: “Tenemos un chat el 14 y me contestó y ahí ya no tuve noticias de ella. El 19 en el día de la madre me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y después nada, silencio de radio”.
La situación también revivió las sospechas que López siempre tuvo sobre la relación de su hija con Leandro García Gómez, su expareja, quien terminó detenido. La madre de la cantante recordó que ya había vivido una experiencia similar de preocupación. "Donde tomo contacto es cuando ella se separa la primera vez que ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa después de eso es que volviera", confesó la señora.
Finalmente, la madre de Lowrdez se refirió al momento en que le informaron sobre el paradero y estado de salud de su hija. "Cuando me llama el sub comisario encargado me dicen que Lowrdez está en el Fernández, hablo con el equipo de salud mental y me dicen que está ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta", relató. A pesar de que la artista dejó en claro que no quería verla, Mabel López demostró su amor incondicional: “Dejó muy en claro que no me quería ni ver pero yo si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa”.