El dramático relato de la madre de Lourdes Fernández y las graves sospechas hacia Leandro García Gómez

Continuando con la dramática situación que vivió Lourdes Fernández de Bandana, su madre, Mabel López, brindó detalles estremecedores sobre las últimas interacciones que tuvo con su hija antes de radicar la denuncia por su desaparición. En una nota con Intrusos, Mabel López recordó que la última vez que vio a la cantante fue a principios de octubre y que su estado físico ya generaba preocupación.

La madre de Lowrdez reveló las lesiones y el distanciamiento antes de la denuncia La mamá de Lowrdez habló para la televisión. La madre de la artista rememoró el momento exacto en que vio a su hija visiblemente afectada. “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera, la que sí notó las lesiones fue Anita (hermana de Lowrdez)", reveló la mujer desde su casa en Hurlingham.

El silencio posterior de Lowrdez solo incrementó la preocupación de su madre. Mabel López indicó que, tras esa visita, su contacto con la artista se interrumpió abruptamente: “Tenemos un chat el 14 y me contestó y ahí ya no tuve noticias de ella. El 19 en el día de la madre me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y después nada, silencio de radio”.

Lourdes Fernández, Bandana, y su madre, Mabel López Posteo de Lourdes Fernández con su madre. Instagram La situación también revivió las sospechas que López siempre tuvo sobre la relación de su hija con Leandro García Gómez, su expareja, quien terminó detenido. La madre de la cantante recordó que ya había vivido una experiencia similar de preocupación. "Donde tomo contacto es cuando ella se separa la primera vez que ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa después de eso es que volviera", confesó la señora.